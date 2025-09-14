2 órája
Durva jégesőt is hozhat vasárnap időjárása - riasztást adtak ki Hevesre
Riasztás van érvényben Heves vármegye területén. Az időjárás erős széllökésekkel és esővel készül a napra.
Erősen felhős, borult lesz az ég vasárnap, a HungaroMet riasztást is adott ki Heves vármegye területére. Kisebb szemű jég és szélerősödéssel is járhat a zivatarok képződése. A csapadékzóna fokozatosan keletre helyeződik. A déli óráktól újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, némiképp nagyobb valószínűséggel az ország déli felén - írta a HungaroMet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Köpönyeg.hu szerint csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Saccolni sem merik, mekkora a kár – Hevesbe is bőven jutott a betiltott és veszélyes alapanyagból
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták