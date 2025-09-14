szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zivatar

46 perce

Durva jégesőt is hozhat vasárnap időjárása - riasztást adtak ki Hevesre

Címkék#Riasztás#időjárás#zivatar

Riasztás van érvényben Heves vármegye területén. Az időjárás erős széllökésekkel és esővel készül a napra.

Heol.hu

Erősen felhős, borult lesz az ég vasárnap, a HungaroMet riasztást is adott ki Heves vármegye területére. Kisebb szemű jég és szélerősödéssel is járhat a zivatarok képződése. A csapadékzóna fokozatosan keletre helyeződik. A déli óráktól újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, némiképp nagyobb valószínűséggel az ország déli felén - írta a HungaroMet.

Durva jégesőt is hozhat vasárnap időjárása
Forrás: Haon.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Köpönyeg.hu szerint csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu