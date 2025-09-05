szeptember 5., péntek

Zivatar

1 órája

Jégverés, özönvíz, minden lehet Hevesben, durva, milyen zivatarok jönnek

Címkék#HungaroMet#zivatar#jégeső

Zivatar érheti el megyénket pénteken. A HungaroMet szerint megváltozhat az időjárás, figyelmeztetik az egész megyét.

A HungaroMet veszélyjelzést adott ki Heves megyére zivatarok, felhőszakadás veszélye miatt. Mint írták, a délutáni óráktól főként az Északi-középhegység térségében, illetve egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este már az Alpokalján, valamint a Dunántúl északnyugati részein is előfordulhatnak kis számban zivatarok.

A cellákat viharos széllökés, jellemzően kisebb méretű (< 2 cm) jég és intenzív (15-25 mm) csapadék kísérheti. Éjszaka csökken a zivatarok számossága, ekkor elsősorban a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő villámtevékenység - írják

Szombaton napközben hazánk keleti harmadán várható lassan mozgó zivatarok kialakulása. Ezeket elsősorban felhőszakadás kísérheti az északkeleti tájakon (jellemzően 25-30 mm, helyenként > 30-40 mm), de jégeső (ált. 2 cm körül, egy-egy intenzívebb cellában > 2 cm), valamint viharos széllökés is előfordulhat környezetünkben.

 

 

