Jégverés, özönvíz, minden lehet Hevesben, durva, milyen zivatarok jönnek

A HungaroMet veszélyjelzést adott ki Heves megyére zivatarok, felhőszakadás veszélye miatt. Mint írták, a délutáni óráktól főként az Északi-középhegység térségében, illetve egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este már az Alpokalján, valamint a Dunántúl északnyugati részein is előfordulhatnak kis számban zivatarok.

Jégesőt is hozhat pénteken az időjárás - figyelmeztetik a megyét

Forrás: Haon.hu

A cellákat viharos széllökés, jellemzően kisebb méretű (< 2 cm) jég és intenzív (15-25 mm) csapadék kísérheti. Éjszaka csökken a zivatarok számossága, ekkor elsősorban a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő villámtevékenység - írják.

Szombaton napközben hazánk keleti harmadán várható lassan mozgó zivatarok kialakulása. Ezeket elsősorban felhőszakadás kísérheti az északkeleti tájakon (jellemzően 25-30 mm, helyenként > 30-40 mm), de jégeső (ált. 2 cm körül, egy-egy intenzívebb cellában > 2 cm), valamint viharos széllökés is előfordulhat környezetünkben.