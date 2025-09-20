Igazi strandidő jön szombaton – így alakul az időjárás

Derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg – számolt be a szombati időjárásról a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

