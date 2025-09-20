szeptember 20., szombat

Igazi strandidő jön szombaton – így alakul az időjárás

Címkék#Időjáráselőrejelzés#hőmérséklet#időjárás

Szombaton szinte zavartalan napsütés és nyárias meleg teszi kellemesebbé a hétvégét. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, a délies szél csak néha frissíti fel a levegőt. Az érzékenyek is fellélegezhetnek, mivel frontmentes időjárás várható.

Meleg, napsütéses szombat virrad

Forrás: Magyar Nemzet

Derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg – számolt be a szombati időjárásról a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
 

 

