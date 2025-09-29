szeptember 29., hétfő

Videó! Jégeső verte el Egert, így ázott a város hétfő délután

A hirtelen jött csapadék pillanatok alatt felforgatta a nyugodt hétfő délutánt. A jégeső komoly riadalmat keltett a környéken, ám utána az égbolton szivárvány jelent meg.

Korábban megírtuk, hogy hétfőn több alkalommal is erősen megnövekedhet a felhőzet, és helyenként egy-egy zápor sem kizárt. Egerben váratlanul eleredt az eső, majd jégeső is zúdult a városra. A jégeső után azonban egy káprázatos szivárvány ragyogta be az eget.

A hétfői nap további részében gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. A gomolyfelhőkből kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat - néhol akár jégdara kíséretében. Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős lökések is előfordulnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között alakul. Késő estére többnyire 5, 13 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet. 

A záporos gócok a hétfő esti, késő esti órákban lecsengnek, miközben a gomolyfelhők is a legtöbb helyen feloszlanak - nagy területen kiderül az ég. Később, az éjszaka második felétől ugyanakkor a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon erőteljes felhősödés kezdődik, az egyre vastagabb felhőzetből pedig néhány helyen az eső is csepereghet. Az északias szél fokozatosan gyengül, élénk széllökés hajnalban már csak az északkeleti megyékben lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Talajmenti fagy másutt is több helyen előfordulhat - írja a HungaroMet. 

Olvasónk és Ládi László is készített az egri jégesőről videót, melyet összevágtunk.

 

 

