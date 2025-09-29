Videó! Jégeső verte el Egert, így ázott a város hétfő délután

Korábban megírtuk, hogy hétfőn több alkalommal is erősen megnövekedhet a felhőzet, és helyenként egy-egy zápor sem kizárt. Egerben váratlanul eleredt az eső, majd jégeső is zúdult a városra. A jégeső után azonban egy káprázatos szivárvány ragyogta be az eget.

A jégeső komoly riadalmat keltett a környéken, ám utána az égbolton szivárvány jelent meg.

Forrás: Heol.hu

A hétfői nap további részében gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. A gomolyfelhőkből kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat - néhol akár jégdara kíséretében. Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős lökések is előfordulnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között alakul. Késő estére többnyire 5, 13 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.

