Kiadták a riasztást! Viharos szél és jégeső csaphat le Heves vármegyére

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, ma változékony, csapadékos, viharokkal tarkított időjárásra számíthatunk Heves vármegyében, amely miatt a HungaroMet percekkel ezelőtt első fokú riasztást adott ki megyénk több járására is.

Forrás: HungaroMet

Egy érkező hidegfront hatására ma a reggeli óráktól kezdődően kevés helyen előfordulhat zivatar, nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 milliméter), viharos széllökés (60-70 km/h), esetleg apró szemű jég előfordulhat. Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 20 mm körül alakulhat a napi csapadékösszeg – olvasható a HungaroMet oldalán.