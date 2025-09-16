szeptember 16., kedd

Edit névnap

Viharos időjárás

Kiadták a riasztást! Viharos szél és jégeső csaphat le Heves vármegyére

Csütörtökön záporokkal, zivatarokkal és viharos széllel támad a front. Az időjárás napközben többször is okozhat meglepetéseket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, ma változékony, csapadékos, viharokkal tarkított időjárásra számíthatunk Heves vármegyében, amely miatt a HungaroMet percekkel ezelőtt első fokú riasztást adott ki megyénk több járására is.

Első fokú riasztást adtak ki Heves vármegye több járására is.
Első fokú riasztást adtak ki Heves vármegye több járására is.
Forrás: HungaroMet

Egy érkező hidegfront hatására ma a reggeli óráktól kezdődően kevés helyen előfordulhat zivatar, nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 milliméter), viharos széllökés (60-70 km/h), esetleg apró szemű jég előfordulhat. Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 20 mm körül alakulhat a napi csapadékösszeg – olvasható a HungaroMet oldalán.

Figyelem!

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

