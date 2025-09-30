Ragyogó őszi napsütés? Kedden ezt felejtsük el és készüljünk a szürke, borongós időre

Bár időnként kisüt a nap, a kedd inkább borongós arcát mutatja: délnyugaton túlnyomóan, máshol változóan felhős lesz az ég. Erős napsütésre nem érdemes számítani, és helyenként kisebb zápor is előfordulhat. Ha útnak indulsz, érdemes magaddal vinni egy esernyőt vagy kapucnis kabátot – nem várható nagy eső, de az időjárás változékonysága könnyen meglepetést okozhat. Mutatjuk, hogy alakul a keddi időjárás Hevesben.

Keddi időjárás Hevesben: igazi szürke időre kell készülnünk

Fotó: Berán Dániel

Keddi időjárás Hevesben: felhők, záporok és friss levegő

A szél szerencsére mérsékelt marad, így nem lesz zavaró a szabadtéri programok során. Inkább a levegő frissessége és a változó felhőzet adja meg a nap hangulatát – tipikusan olyan idő, amikor egy meleg tea vagy kávé igazán jól tud esni, ha hazaérsz egy őszi séta után - írja a Köpönyeg.

A reggel kifejezetten csípős lesz: mindössze 5 fok körül indul a nap, így nem árt vastagabb kabátban útnak indulni. Napközben ugyan melegszik az idő, de délutánra is csak 15 fok körül alakul a hőmérséklet, vagyis az őszi frissesség egész nap velünk marad.

A Köpönyeg előrejelzései szerint a keddi időjárás hűvös, borongós, de szerethető arcát mutatja. Nem kell komoly esőzésekre számítani, de a réteges öltözet és egy esernyő jó barátod lesz, ha nem szeretnél kellemetlen meglepetéseket.

