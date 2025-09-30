szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Ragyogó őszi napsütés? Kedden ezt felejtsük el és készüljünk a szürke, borongós időre

Címkék#eső#időjárás előrejelzés#ősz

Kedden már nem lesz szükség a napszemüvegre, csak az őszi kabátokra. A keddi időjárás Hevesben a szürkébb arcát mutatja.

Heol.hu

Bár időnként kisüt a nap, a kedd inkább borongós arcát mutatja: délnyugaton túlnyomóan, máshol változóan felhős lesz az ég. Erős napsütésre nem érdemes számítani, és helyenként kisebb zápor is előfordulhat. Ha útnak indulsz, érdemes magaddal vinni egy esernyőt vagy kapucnis kabátot – nem várható nagy eső, de az időjárás változékonysága könnyen meglepetést okozhat. Mutatjuk, hogy alakul a keddi időjárás Hevesben.

Keddi időjárás Hevesben: igazi szürke időre kell készülnünk
Keddi időjárás Hevesben: igazi szürke időre kell készülnünk
Fotó: Berán Dániel

Keddi időjárás Hevesben: felhők, záporok és friss levegő

A szél szerencsére mérsékelt marad, így nem lesz zavaró a szabadtéri programok során. Inkább a levegő frissessége és a változó felhőzet adja meg a nap hangulatát – tipikusan olyan idő, amikor egy meleg tea vagy kávé igazán jól tud esni, ha hazaérsz egy őszi séta után - írja a Köpönyeg.

A reggel kifejezetten csípős lesz: mindössze 5 fok körül indul a nap, így nem árt vastagabb kabátban útnak indulni. Napközben ugyan melegszik az idő, de délutánra is csak 15 fok körül alakul a hőmérséklet, vagyis az őszi frissesség egész nap velünk marad.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Köpönyeg előrejelzései szerint a keddi időjárás hűvös, borongós, de szerethető arcát mutatja. Nem kell komoly esőzésekre számítani, de a réteges öltözet és egy esernyő jó barátod lesz, ha nem szeretnél kellemetlen meglepetéseket.

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáján több helyen is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A következő napokban is számíthatunk hasonlóan hideg reggelekre, de ez az időjárás teljesen megszokott szeptember végén. Erről részletesebben ITT írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu