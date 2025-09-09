„Ilyet még nem láttam!” – Hatalmas vihar érkezett hétfőn Hevesbe, kedden újra lecsaphat

Hétfőn nem sokkal 10 óra után ismét vihar csapott le Heves vármegyére. Olvasóink több településről is arról számoltak be, hogy a zivatar rendkívüli erővel érkezett: erős széllel, intenzív esőzéssel, és helyenként jégesővel. Az Astromet Facebook-oldalán egy videó is megtekinthető, amelyen jól látható, hogy Hatvanban olyan heves esőzés volt, hogy egy autó vélhetően emiatt az árokba hajtott.

Hatvan egy autó az árokba hajtott, feltehetően a vihar következtében

Forrás: Astromet

Tegnap este mi is hírt adtunk a közelgő viharról, olvasóink pedig kommentekben jelezték, hogy náluk már megérkezett a zivatar.

Ez nem volt gyenge.. Én ilyet nem láttam még! Tele jéggel, óriási szélvihar…

– számot be az egyik kommentelő.