„Ilyet még nem láttam!” – Hatalmas vihar érkezett hétfőn Hevesbe, kedden újra lecsaphat
Hétfőn délelőtt elemi erővel csapott le a vihar Heves vármegyére, olvasóink jégesőről, szélviharról és árokba csúszott autóról is beszámoltak. A keddi időjárás Hevesben sem ígér megnyugvást: újabb zivatarokra és viharos szélre figyelmeztetnek a meteorológusok.
Hétfőn nem sokkal 10 óra után ismét vihar csapott le Heves vármegyére. Olvasóink több településről is arról számoltak be, hogy a zivatar rendkívüli erővel érkezett: erős széllel, intenzív esőzéssel, és helyenként jégesővel. Az Astromet Facebook-oldalán egy videó is megtekinthető, amelyen jól látható, hogy Hatvanban olyan heves esőzés volt, hogy egy autó vélhetően emiatt az árokba hajtott.
Tegnap este mi is hírt adtunk a közelgő viharról, olvasóink pedig kommentekben jelezték, hogy náluk már megérkezett a zivatar.
Ez nem volt gyenge.. Én ilyet nem láttam még! Tele jéggel, óriási szélvihar…
– számot be az egyik kommentelő.
Hétfő éjjel sem aludhatunk nyugodtan – Riasztást adtak ki Hevesre zivatarveszély miatt
Szilvásváradon elég jól tolja, dörög, villámlik,de egyenlőre kicsit esik csak.
A vihar elemi ővel csapott le Hatvanra:
Keddi időjárás Hevesben– Véget érnek a viharok?
Úgy tűnik, kedden sem lélegezhetünk fel, hiszen a HungaroMet Heves vármegyére riasztást adott ki zivatarveszély miatt.
A zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék (10-25, néhol > 25-30 miliméter) lesz, de kisebb méretű jég (<2 centiméter) és erős vagy viharos széllökés (50-70 kilométer/h) is társulhat hozzájuk. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként ismét létrejöhetnek a már említett kísérőjelenségekkel - írja a HungaroMet.
