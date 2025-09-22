1 órája
Megdőlhet a szeptemberi melegrekord, brutális hőség vár ránk hétfőn
Nyárias hőségre számíthatunk hétfőn: az ország nagy részén 30 fok körül, délkeleten akár 33 fokot is mérhetünk. Az előrejelzések alapján még az sem kizárt, hogy új szeptemberi melegrekord születik.
Szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet – számolt be a hétfői időjárásról a Köpönyeg.
A HungaroMet információi szerint van rá esély, hogy hétfőn a melegrekord is megdől.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
