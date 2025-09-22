Megdőlhet a szeptemberi melegrekord, brutális hőség vár ránk hétfőn

Szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet – számolt be a hétfői időjárásról a Köpönyeg.

Visszatér a kánikula.

Forrás: pexels.hu

A HungaroMet információi szerint van rá esély, hogy hétfőn a melegrekord is megdől.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.