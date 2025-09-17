1 órája
Fordulat az időjárásban: az egri meteorológus elárulta, mire számíthatunk hétvégén
A következő napokban ismét meleg idő várható, hajnalban azonban 15 fokig hűlhet a levegő. A nappali órákban 25-30 fok körüli hőmérséklet lesz, a nyár még visszakacsint.
Meteorológusok szerint a következő napokban ismét melegebb időre számíthatunk, a hétvégén visszatér a nyár, a vénasszonyok nyara jegyeit viselve. Rázsi András, az egri meteorológus elmondta, hogy a hőmérséklet a nappali órákban 25-30 fok között alakul, így a kinti programokhoz ideális, meleg idő várható.
Hajnalban azonban, a hosszú éjszakák hatására, a levegő 15 fok köré hűlhet, ezért a hajnali órákban még könnyebb kabátra vagy pulóverre lehet szükség. Napközben viszont a napsütés dominál majd, a felhőzet kevés lesz, így kellemes, napos időre számíthatunk.
Rázsi András kiemelte, az elkövetkező egy hétben jelentős változás nem várható, így a következő napok időjárása stabil, nyárias marad.
Tehát, aki eddig halogatta a szabadtéri programokat, most érdemes kihasználni a kellemes, meleg hétvégét a szabadban.
