Fordulat az időjárásban: az egri meteorológus elárulta, mire számíthatunk hétvégén

A következő napokban ismét meleg idő várható, hajnalban azonban 15 fokig hűlhet a levegő. A nappali órákban 25-30 fok körüli hőmérséklet lesz, a nyár még visszakacsint.

Meteorológusok szerint a következő napokban ismét melegebb időre számíthatunk, a hétvégén visszatér a nyár, a vénasszonyok nyara jegyeit viselve. Rázsi András, az egri meteorológus elmondta, hogy a hőmérséklet a nappali órákban 25-30 fok között alakul, így a kinti programokhoz ideális, meleg idő várható.

Visszatér a nyár: érdemes lesz a szabadban programokat szervezni Fotó: Berán Dániel
Visszatér a nyár: érdemes lesz a szabadban programokat szervezni Fotó: Berán Dániel

Hajnalban azonban, a hosszú éjszakák hatására, a levegő 15 fok köré hűlhet, ezért a hajnali órákban még könnyebb kabátra vagy pulóverre lehet szükség. Napközben viszont a napsütés dominál majd, a felhőzet kevés lesz, így kellemes, napos időre számíthatunk.

Rázsi András kiemelte, az elkövetkező egy hétben jelentős változás nem várható, így a következő napok időjárása stabil, nyárias marad.

Tehát, aki eddig halogatta a szabadtéri programokat, most érdemes kihasználni a kellemes, meleg hétvégét a szabadban.

 

 

