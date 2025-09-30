47 perce
10 centi eső a Kékesen, 15 Egerben, mi lesz ennek a vége?
Szeptemberben is folytatódott a nyár, de a naptár szerinti meleg évszak is melegebb volt a szokásosnál. Itt vannak a megyei nyári középhőmérsékleti és csapadékadatok.
Beköszöntött az igazi őszi időjárás, de szeptemberben sem volt hiány a nyári hőmérsékletekből. Az évszakok arányai eltolódnak, a mérések szerint a nyár egyre nagyobb szeletét teszi ki az évnek, hiszen májustól szeptemberig mérhetünk 20-30 Celsius fok feletti hőmérsékleteket. A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján a 2025-ös nyári középhőmérséklet országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. Csapadék tekintetében az évszak nagyon száraz volt, a legszárazabb júniust követően a júliusi és augusztusi csapadékmennyiség is elmaradt a szokásostól, ami összességében a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől.
Az évszak középhőmérséklete országosan 22,06 Celsius (1991–2020-as átlag: 20,84 Celsius fok), ami 1,22 fokkal haladta meg az átlagot. Mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. 20 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegyégben fordultak elő.
Huszonkét fok fölött a nyári középhőmérséklet Hevesben is
A HungaroMet Zrt. Miskolci állomásának összesítése alapján
Eger nyári átlaghőmérséklete 22,1 Celsius fok volt (a sok éves átlagnál ez egy fokkal több), a havi átlagok ettől csak néhány tizedfokkal tértek l, júniusban és júliusban két tizeddel fölfelé, augusztusban három tizeddel lefelé
A Kékestetőn az előző éveknél kissé melegebb értékeket mértek, 17,2 Celsius fokos átlagot regisztráltak, a kilengés azonban a három hónapban csak egy tizedfokos volt, érdekességként az ország tetején augusztusban volt a legmelegebb. A poroszlói állomás adatai alapján a Tisza-tó partján 22,6 Celsius fokos volt a nyári átlaghőmérséklet, amelyhez a július állt a legközelebb, júniusban 23 fokos, augusztusban pedig 22 fokos havi átlagot regisztráltak. A HungaroMet térképe szerint Gyöngyösön 22,8 fok volt a nyári középhőmérséklet.
Volt, ahol két milliméter csapadék sem volt júniusban
A HungaroMet szerint az évszak csapadékösszege országos átlagban 119 milliméter volt, ami csupán az éghajlati normál 59 százaléka, a harminc éves átlag 203,1 milliméter volt.
Mindhárom hónap csapadéka elmaradt az átlagtól, júniusban például 83 százalékkal kevesebb eső esett, a másik két hónap deficitje 15, illetve 23 százalék volt
Országos átlagban a június a legszárazabb volt a XX. század eleje óta. Az évszak legnagyobb csapadékösszegét Sopron Muck-kilátón (309,3 milliméter), a legkisebbet Kakucson (39,6 milliméter) mérték. Észak-Nyugat csapadékosabb, Dél-Kelet, az Alföld viszont nagyon, néhol rekord száraz volt.
Hevesben is aszályos volt az évszak. Egerben a sokéves csapadékátlag 200 milliméter fölött alakul, de idén csupán 154,7 milliméter eső hullott, annak túlnyomó többsége is júliusban és augusztusban, júniusra csupán 4,5 milliméter jutott. Kékestető nyara rendkívül szárazak mondható, hiszen a sok éves átlag ott is 200 millimétert jóval jóval meghaladja, volt olyan év, amikor annak közel a duplája is leesett. Idén viszont csak 102,7 milliméter eső esett, júniusra ennek a tizede jutott, és az ország tetején a július volt a legcsapadékosabb nyári hónap 52,3 milliméterrel. Poroszló 147,5 milliméternyi esője sem kiemelkedő, ebből ráadásul száz milliméter augusztusra esett, júniusban 1,7 milliméternyi csapadék érte a község határát. Gyöngyös 76 millimétere nem túl sok, míg a megye keleti felében 130 milliméter körüli csapadékmennyiséget mértek.
A meleg és az esőhiány természetesen a napsütéses órák számának emelkedésével járt, Egerben 928, Poroszlón 916, Kékestetőn pedig 950 órán keresztül volt tiszta az ég, ami leginkább a Kékestető esetében volt szokatlan a korábbi évekhez képest, amikor előfordult, hogy a napsütéses órák száma kétszázzal kevesebb volt.
Harminchét fokos hevesi maximumok
A nyári hónapok hoztak új napi rekordokat is, Zabaron június 21-én 3,1 Celsius volt a napi minimum, a hónap legmelegebb napja 26-a volt, Kübekházán 39,6 Celsius fokot mértek és volt olyan nap az országban, maikor 28 fok fölött volt a napi középhőmérséklet. Július 26-án Sarkadon 41,3 Celsius fok lett a napi hőségrekord, másnap pedig extrém mennyiségű csapadék is esett, Csökölyön 184 milliméter eső hullott. Augusztus 10-én Körösladányban 39,9 fokig melegedett a levegő, ami új országos napi melegrekord lett. 25-én viszont Zabar és Lénárddaróc állomásokon 1,7 fok volt a napi minimumhőmérséklet, ami a 2025-ös nyár legalacsonyabb mért hőmérséklete az állomáshálózatban.
A 25 foknál melegebbet hozó nyári napok száma országosan 78 (átlag: 65 nap), a 30 fok feletti hőségnapoké 43 (átlag: 26 nap) volt idén nyáron. Forró napnak (amikor 35 foknál melegebb volt) országos átlagban 8 fordult elő, ami 5 nappal több a sokévi átlagnál. Országosan 22 csapadékos nap (átlag: 28 nap) volt 2025 nyarán. Megyénkben augusztushoz kapcsolódtak a legmelegebb napok, Egerben 37 fok, Kékestetőn 28,7 fok, Poroszlón 37,6 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amit mért a HungaroMet.
