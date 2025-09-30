10 centi eső a Kékesen, 15 Egerben, mi lesz ennek a vége?

Beköszöntött az igazi őszi időjárás, de szeptemberben sem volt hiány a nyári hőmérsékletekből. Az évszakok arányai eltolódnak, a mérések szerint a nyár egyre nagyobb szeletét teszi ki az évnek, hiszen májustól szeptemberig mérhetünk 20-30 Celsius fok feletti hőmérsékleteket. A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján a 2025-ös nyári középhőmérséklet országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. Csapadék tekintetében az évszak nagyon száraz volt, a legszárazabb júniust követően a júliusi és augusztusi csapadékmennyiség is elmaradt a szokásostól, ami összességében a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől.

Egerben a nyári középhőmérséklet egy fokkal melegebb volt a szokásosnál

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az évszak középhőmérséklete országosan 22,06 Celsius (1991–2020-as átlag: 20,84 Celsius fok), ami 1,22 fokkal haladta meg az átlagot. Mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. 20 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegyégben fordultak elő.

Huszonkét fok fölött a nyári középhőmérséklet Hevesben is

A HungaroMet Zrt. Miskolci állomásának összesítése alapján

Eger nyári átlaghőmérséklete 22,1 Celsius fok volt (a sok éves átlagnál ez egy fokkal több), a havi átlagok ettől csak néhány tizedfokkal tértek l, júniusban és júliusban két tizeddel fölfelé, augusztusban három tizeddel lefelé

A Kékestetőn az előző éveknél kissé melegebb értékeket mértek, 17,2 Celsius fokos átlagot regisztráltak, a kilengés azonban a három hónapban csak egy tizedfokos volt, érdekességként az ország tetején augusztusban volt a legmelegebb. A poroszlói állomás adatai alapján a Tisza-tó partján 22,6 Celsius fokos volt a nyári átlaghőmérséklet, amelyhez a július állt a legközelebb, júniusban 23 fokos, augusztusban pedig 22 fokos havi átlagot regisztráltak. A HungaroMet térképe szerint Gyöngyösön 22,8 fok volt a nyári középhőmérséklet.