Pénteken esővel ébredünk, de délután berobbanhat a nyár

Bár a reggel még ködös és borongós lehet, a nap folyamán fokozatosan kitisztul az ég. A pénteki időjárás végül igazi nyári hangulatot hoz, ragyogó napsütéssel és kellemes meleggel.

Heol.hu

Bár a reggel még párafoltokkal indulhat, ne hagyd, hogy megtévesszen: napközben igazi nyári időjárásban lesz részünk. A pénteki időjárás a változatos arcát mutatja.

Pénteki időjárás: borúsan indul, de aztán igazi nyári időjárás is kerekedhet
Fotó: Ádám János / Észak Magyarország

Pénteki időjárás: igazi nyári időben lehet részünk

Amint felszáll a reggeli pára, derűs napsütés ragyogja be az országot. A fátyolfelhők inkább csak díszítik az eget, esőtől egyáltalán nem kell tartani. Az esernyőt most nyugodtan otthon hagyhatod, sokkal hasznosabb lesz a napszemüveg, hiszen dél körül erőteljesen süt majd a nap. A hőmérséklet is kedvező: délutánra 26 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk, ami ideális egy könnyed sétához vagy egy kávézáshoz a teraszon. A szél alig mozdul, így a levegő nyugodt, kellemes marad egész nap.

Orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A Köpönyeg előrejelzései szerint a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Összességében a péntek pont olyan időt hoz, amire egész héten vágytunk: derűs, nyugodt, igazi léleksimogató nyárvégi nap vár ránk. Ha teheted, használd ki, és tölts minél több időt a szabadban – szeptemberben az ilyen gyönyörű napok már igazi ajándéknak számítanak. - írja a Köpönyeg.

 

