Kavarog

1 órája

Ördög táncolt Füzesabonynál, olvasónk lencsevégre kapta + videó

Címkék#porördög#tuba#Rázsi András

Figyelemfelkeltő videót küldött olvasónk egy légörvényről Füzesabony mellől. Látványos porördög kavargott a szántóföld felett.

Elek Andrea

Olvasónk küldte be a Heol.hu-nak azt a videót, amelyen egy szélörvény által felszedett porördög kavarog a szántóföldön Füzesabony mellett. Arról, hogy pontosan mit is látunk, Rázsi András meteorológust kérdeztük.

Porördögöt kaptak lencsevégre Füzesabonynál
Porördögöt kaptak lencsevégre Füzesabonynál
Forrás: Olvasói felvétel

A videón látszik, hogy az égen alig van felhő, így a tölcsér nem a felhőből nyúlik le. A látvány mindenesetre mutatós, de mit is látunk valójában?

Porördög vagy tuba?

Rázsi András kérdésünkre elmondta, hogy a videón látható jelenséget porördögnek, vagy szép idő forgószélnek hívjuk. Ez a talajról indul, és napsütéses időben jelenik meg.

– A talajról elindul a meleg levegő fölfelé, de a talaj egyenetlenségei miatt van, ahol gyorsabban száll föl. Az ilyen helyek miatt oldalról beáramlik a levegő, és örvényleni kezd a belső súrlódás miatt – magyarázta Rázsi András.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elmondta, hogy a Corioli-erőhöz köthető a jelenség, amellyel kapcsolatban szokták emlegetni azt is, hogy a víz fordítva folyik le a déli féltekén, ami a meteorológus szerint nem igaz, legalábbis kis méretnél.

– A porörödög esetében a homokos, száraz talajról felszedi a port, emiatt lesz ilyen látványos a jelenség – fogalmazott a meteorológus.

Hozzátette, hogy ez inkább látványos, mint veszélyes, de nem érdemes a közelébe menni, mert jobb esetben csak a sapkát kapja le rólunk, de rosszabb esetben földhöz is vághat.

– Mindig napsütésben keletkezik szemben a tornádóval, amikor a viharfelhőből lefelé indul el a nyomáskülönbség miatt  és ezt nevezzük tubának, ha pedig földet ér, akkor hívjuk tornádónak – ismertette Rázsi András.

Kiemelte, hogy észleltek egy-két centis, de pár méteres porördögöt is, ami a szélességét illeti, függőlegesen pedig pár méteresek szoktak lenni, de volt már 1 kilométeres is.

– Sivatagokban mindennapos jelenség, ott szoktak a nagyobbak létrejönni – tette hozzá a szakember.

Korábbi cikkünkben írtunk már tubáról, itt olvashatnak róla:

 

