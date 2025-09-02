1 órája
Ördög táncolt Füzesabonynál, olvasónk lencsevégre kapta + videó
Figyelemfelkeltő videót küldött olvasónk egy légörvényről Füzesabony mellől. Látványos porördög kavargott a szántóföld felett.
Olvasónk küldte be a Heol.hu-nak azt a videót, amelyen egy szélörvény által felszedett porördög kavarog a szántóföldön Füzesabony mellett. Arról, hogy pontosan mit is látunk, Rázsi András meteorológust kérdeztük.
A videón látszik, hogy az égen alig van felhő, így a tölcsér nem a felhőből nyúlik le. A látvány mindenesetre mutatós, de mit is látunk valójában?
Porördög vagy tuba?
Rázsi András kérdésünkre elmondta, hogy a videón látható jelenséget porördögnek, vagy szép idő forgószélnek hívjuk. Ez a talajról indul, és napsütéses időben jelenik meg.
– A talajról elindul a meleg levegő fölfelé, de a talaj egyenetlenségei miatt van, ahol gyorsabban száll föl. Az ilyen helyek miatt oldalról beáramlik a levegő, és örvényleni kezd a belső súrlódás miatt – magyarázta Rázsi András.
Elmondta, hogy a Corioli-erőhöz köthető a jelenség, amellyel kapcsolatban szokták emlegetni azt is, hogy a víz fordítva folyik le a déli féltekén, ami a meteorológus szerint nem igaz, legalábbis kis méretnél.
– A porörödög esetében a homokos, száraz talajról felszedi a port, emiatt lesz ilyen látványos a jelenség – fogalmazott a meteorológus.
Hozzátette, hogy ez inkább látványos, mint veszélyes, de nem érdemes a közelébe menni, mert jobb esetben csak a sapkát kapja le rólunk, de rosszabb esetben földhöz is vághat.
– Mindig napsütésben keletkezik szemben a tornádóval, amikor a viharfelhőből lefelé indul el a nyomáskülönbség miatt és ezt nevezzük tubának, ha pedig földet ér, akkor hívjuk tornádónak – ismertette Rázsi András.
Kiemelte, hogy észleltek egy-két centis, de pár méteres porördögöt is, ami a szélességét illeti, függőlegesen pedig pár méteresek szoktak lenni, de volt már 1 kilométeres is.
– Sivatagokban mindennapos jelenség, ott szoktak a nagyobbak létrejönni – tette hozzá a szakember.
