Százhúsz milliméter csapadék esett Maconkára

Több havi csapadékmennyiség hullott le négy óra alatt Maconkán. Tizenhat centiméterrel emelkedett a víztározó szintje.

Tóth Balázs

Az elmúlt napok esőzései Heves megyében több helyen 20-40 milliméter közötti csapadékot hoztak. Maconka környékén azonban egy kisebb területen ennek a mennyiségnek a többszöröse hullott, hívta föl a figyelmet a Maconkai víztározó és tórendszere oldal. Mint írták, hétfőn kevesebb mint 4 óra alatt 119,7 milliméter csapadék esett, olykor felhőszakadás szintű intenzitással. Május óta ennek fele sem hullott a környéken.

Tizenhat centiméterrel emelkedett a Maconkai-víztározó szintje
Forrás: Maconkai-víztározó és tórendszere / Facebook

A horgásztó üzemeltetői szerint ez a mennyiség villámárvizet is okozhatott volna, de a száraz föld szinte teljesen elnyelte az esőt. A tó vízszintje 16 centiméterrel emelkedett a helyben esett esőnek és a Zagyva által hozott víznek köszönhetően, ez több, mint amit a korábbi beavatkozással nyertek. A vízpótlást korábban kritika érte, hiszen a Zagyva medrét a szárazság idején elkezdték kotorni a vízügyi szakemberek, természetvédők szerint azonban ez amellett, hogy tönkretette az élővilágot, nem is eredményezett több vizet a környéknek.

 

