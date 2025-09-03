Az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz szerdán. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar - írja a Köpönyeg.hu.

Erős szél kísérheti a korai őszt Heves vármegyében

Forrás: Baon.hu

A HungaroMet figyelmeztető jelzést adott ki, miszerint szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Nappal 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet, az ÉNy-i szél megélénkül.