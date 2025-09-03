szeptember 3., szerda

Erős szél kísérheti a korai őszt Heves vármegyében

Az ősz beköszöntével megváltozik az időjárás is lassan. Szerdára erős széllökéseket és esőt is jósolnak.

Heol.hu

Az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz szerdán. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar - írja a Köpönyeg.hu

Forrás: Baon.hu

A HungaroMet figyelmeztető jelzést adott ki, miszerint szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Nappal 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet, az ÉNy-i szél megélénkül.

 

 


 

