2 órája
Esőkabátot elő! Szerdán – eső és zápor zavarhatja a napodat!
Vége lassan a nyárnak? A szerdai időjárás már több tekintetben a csapadékosabb, őszt idéző arcát mutatja, így nem árt az esernyőt is kéznél tartani.
Szerdán az ország nagy részén erősen felhős, helyenként borult égboltra kell számítani. A nap első felében, hajnalban és reggel szórványosan alakulhat ki eső vagy zápor, majd a kora délutáni óráktól délnyugat felől egyre többfelé érkezik újabb csapadék. Helyenként zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű eső és szélerősödés is társulhat - írja a Köpönyeg.
A szerdai időjárás Hevesben már őszi arcát is mutathatja
A hőmérséklet már mérsékeltebb lesz: a reggeli órákban kellemesen enyhe idő várható, délutánra pedig 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. A délkeleti szél időnként élénkebb lökésekkel fújhat, ami tovább fokozza a változékony időérzetet.
Összességében szerdán a nyári meleg kissé visszafogottabb lesz, miközben a csapadék és a felhősödés miatt sokan őszi hangulatot érezhetnek majd. Érdemes rétegesen öltözni és az esernyőt magunkkal vinni.
