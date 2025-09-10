Esőkabátot elő! Szerdán – eső és zápor zavarhatja a napodat!

Szerdán az ország nagy részén erősen felhős, helyenként borult égboltra kell számítani. A nap első felében, hajnalban és reggel szórványosan alakulhat ki eső vagy zápor, majd a kora délutáni óráktól délnyugat felől egyre többfelé érkezik újabb csapadék. Helyenként zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű eső és szélerősödés is társulhat - írja a Köpönyeg.

A szerdai időjárás az őszi arcát mutatja majd

Forrás: Kovács Liliána / Dunántúli Napló

A szerdai időjárás Hevesben már őszi arcát is mutathatja

A hőmérséklet már mérsékeltebb lesz: a reggeli órákban kellemesen enyhe idő várható, délutánra pedig 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. A délkeleti szél időnként élénkebb lökésekkel fújhat, ami tovább fokozza a változékony időérzetet.

Összességében szerdán a nyári meleg kissé visszafogottabb lesz, miközben a csapadék és a felhősödés miatt sokan őszi hangulatot érezhetnek majd. Érdemes rétegesen öltözni és az esernyőt magunkkal vinni.