Időjárás
20 perce
Szeszélyes, szeles idő lesz pénteken
Felerősödhet a szél hazénkban pénteken. Nem kizárt, hogy esni is fog.
A napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás - írja a Köpönyeg.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írják.
Ezt ne hagyja ki!Párkeresés
22 órája
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Ezt ne hagyja ki!Állattartás
17 órája
Szécsi Zoltán is megnézte, mitől extra ez a Heves vármegyei farm – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Gyorshajtás
2025.09.03. 17:06
Zsebbe nyúlós gyorshajtási rekord Egerben, csoda, hogy lekövette a traffipax – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre