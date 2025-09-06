Zivatarok csapnak le Hevesre! Vészjelzést adott ki a HungaroMet – ez vár rád szombaton!

Szombaton a nap nagy részében sok napsütés várható, amelyet időnként gomolyfelhők tehetnek változatosabbá. Az ország legnagyobb részén száraz marad az idő, azonban az északkeleti megyékben nem zárható ki egy-egy rövid zápor vagy zivatar. A levegő hőmérséklete mérsékeltebb lesz, mint a hét közepén tapasztalt forróság, délutánra körülbelül 27 fokot mérhetünk - írja a Köpönyeg. A szombati időjárás Hevesben nem indul felhőtlenül, hiszen zivatarok kialakulása miatt vészjelzést adott ki a HungaroMet.

Szombati időjárás Hevesben: a nap zivatarokkal kezdődet

Forrás: HungaroMet

A légmozgás érezhető lesz: az északnyugati szél több helyen megélénkül, sőt a nap első felében még erős lökések is kísérhetik. Emiatt a hőérzet kissé alacsonyabb lehet a mért értékeknél, különösen a szelesebb térségekben.

Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a Köpönyeg.

Szombaton az éjszakai és hajnali órákban északkeleten képződött zivatarok fokozatosan gyengülnek és elhagyják az országot, majd egy átmeneti szünet után hazánk keleti harmadán lassan mozgó zivatarok kialakulása várható. Ezeket főként intenzív csapadék (jellemzően 20-30 miliméter, északkeleten helyenként felhőszakadás > 30-40 miliméter) kísérheti, de jégeső (ált. 1-2 centiméter, egy-egy intenzívebb cellában > 2 centiméterjégátmérő), valamint viharos (60-75 kilométer/h) széllökés is előfordulhat környezetükben. Késő estére várhatóan a zivatartevékenység megszűnik. A délkeleti országrészben helyenként még 25 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet - írja a HungaroMet.