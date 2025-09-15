Változékony időjárásra számíthatunk hétfőn

Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz - írja a Köpönyeg.

Milyen időjárás várható hétfőn Heves vármegyében?

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

A pára és köd feloszlása után a hétfői nap nagyobb részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de délelőtt főleg a Dunántúlon, délután az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határnál lehet délelőttig zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet - elsősorban a Dunántúlon - élénk lökések kísérhetik. Délutánra 21, 27 fok közé melegszik fel, késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő - írja HungaroMet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.