2 órája
Élvezzük ki a nyári időjárást, míg lehet – vasárnap akár 31 fok is lehet
Ritkán kényeztet minket szeptember ilyen nyári idővel, de most még utoljára élvezhetjük a napsütést és a meleg levegőt. A meteorológusok szerint már nem tart sokáig ez az idő, a vasárnapi időjárás azonban még a késő nyári napok melegét hozza.
Ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias idő várható - írja a Köpönyeg.
Vasárnapi időjárás – csodálatos napsütést várhatunk
Vasárnap napos idővel indul mindenütt a nap a ködfoltok feloszlása után, majd napközben a Dunántúl nyugati és délnyugati, déli részei fölé változó vastagságú magasszintű felhőzet érkezik, de csapadék ott nem lesz. Ellenben az északkeleti, keleti megyékben a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből délután, kora este elszórtan valószínű zápor, zivatar.
A szél már többnyire mérsékelt marad, de a Bodrogközben és környékén élénk lehet az északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb - írja a HungaroMet.
