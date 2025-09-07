Élvezzük ki a nyári időjárást, míg lehet – vasárnap akár 31 fok is lehet

Ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias idő várható - írja a Köpönyeg.

A vasárnapi időjárás sok napsütést tartogat

Forrás: HungaroMet

Vasárnapi időjárás – csodálatos napsütést várhatunk

Vasárnap napos idővel indul mindenütt a nap a ködfoltok feloszlása után, majd napközben a Dunántúl nyugati és délnyugati, déli részei fölé változó vastagságú magasszintű felhőzet érkezik, de csapadék ott nem lesz. Ellenben az északkeleti, keleti megyékben a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből délután, kora este elszórtan valószínű zápor, zivatar.

A szél már többnyire mérsékelt marad, de a Bodrogközben és környékén élénk lehet az északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb - írja a HungaroMet.