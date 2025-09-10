3 órája
Hatalmas vihar söpörhet végig Heves vármegyén
Csütörtökön ismét zivatarok, intenzív esőzések és erős szél formálhatják az időjárást. A HungaroMet figyelmeztetést adott ki Heves vármegyére.
Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet csütörtökre, mivel több megyében is kialakulhatnak heves zivatarok. A legfőbb veszélyt a villámlás, az erős szél és a jégeső jelenti.
A portál előrejelzése szerint szerdán hazánk nyugati, délnyugati részein kis eséllyel előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar intenzív csapadék (~15-25 milliméter) és szélerősödés kíséretében. Csütörtökön azonban a szerdainál nagyobb eséllyel a nyugati, a déli határszélen, illetve keleten alakulhatnak ki zivatarok a maihoz hasonló kísérő jelenségekkel.
Szerdán a Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső területeken néhol, csütörtökön északkeleten nagyobb területen fordulhat elő 20 milliméter feletti csapadékösszeg.
A Köpönyeg szerint is zivatarokra számíthatunk
Eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg.
