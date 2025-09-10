szeptember 10., szerda

Jégeső

3 órája

Hatalmas vihar söpörhet végig Heves vármegyén

Csütörtökön ismét zivatarok, intenzív esőzések és erős szél formálhatják az időjárást. A HungaroMet figyelmeztetést adott ki Heves vármegyére.

Heol.hu

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet csütörtökre, mivel több megyében is kialakulhatnak heves zivatarok. A legfőbb veszélyt a villámlás, az erős szél és a jégeső jelenti.

Zivatarokra, heves esőzésekre és viharokra kell számítani csütörtökön.
Forrás:  HungaroMet

A portál előrejelzése szerint szerdán hazánk nyugati, délnyugati részein kis eséllyel előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar intenzív csapadék (~15-25 milliméter) és szélerősödés kíséretében. Csütörtökön azonban a szerdainál nagyobb eséllyel a nyugati, a déli határszélen, illetve keleten alakulhatnak ki zivatarok a maihoz hasonló kísérő jelenségekkel.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szerdán a Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső területeken néhol, csütörtökön északkeleten nagyobb területen fordulhat elő 20 milliméter feletti csapadékösszeg.

A Köpönyeg szerint is zivatarokra számíthatunk

Eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg

Korábban a szerdai időjárásról részletesebben beszámoltunk:

 

 

