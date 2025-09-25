szeptember 25., csütörtök

Világvége-hangulat az égen: ritka és hátborzongató felhőformáció Egerszólátnál

Címkék#felhő#apokaliptikus#felhőtípus

Különleges felhőformáció jelent meg ma Egerszólát egén. A látványos, hullámzó felhőalakzat drámai, apokaliptikus hatást keltett.

Heol.hu

Ma különleges természeti jelenség volt megfigyelhető Egerszólát felett: az Undulatus Asperatus nevű felhőtípus tűnt fel a település egén. A meteorológiában ezt a jelenséget magyarul kevert hullámfelhőként emlegetik.

Az Undulatus asperatus
Forrás: Bodó Olivér / Egerszólát időjárása  

A felhő formája hullámzó, fodrozódó, mintha a tenger felszínét látnánk az égen. Az Egerszólát időjárása csoportban Bodó Olivér posztolt a különleges felhőről, írásából kiderül, hogy általában alacsony vagy közepes magasságban alakul ki, és jellemzően instabil légköri viszonyok mellett figyelhető meg. Ilyen körülmények között eltérő hőmérsékletű levegőrétegek és különféle szélmozgások hatására hullámzás keletkezik a felhőkben.

Bár az Undulatus Asperatus megjelenése gyakran drámai, sőt, akár „apokaliptikus” hatású lehet, valójában nem jár veszélyes időjárási jelenséggel. Ugyanakkor megjelenése gyakran időjárási frontok közeledtét jelzi.

 

 

