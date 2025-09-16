Hevesre is lecsaphat a vihar: jégesővel érkezik a hidegfront

Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul és megerősödik. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik - írja a Köpönyeg.

A front mentén többfelé alakulhat ki zivatar.

Forrás: HungaroMet

Egy érkező hidegfront hatására a kedd reggeli óráktól kezdődően kevés helyen előfordulhat zivatar, nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 milliméter), viharos széllökés (60-70 km/h), esetleg apró szemű jég előfordulhat. Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 20 milliméter körül alakulhat a napi csapadékösszeg - írja a HungaroMet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol - nagyobb eséllyel keleten - zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Figyelem!

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.