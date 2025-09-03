Zivatarriadó Hevesben – villám, jég, szél is fenyeget

Korábban megírtuk, hogy szerdára esős idő várható. A HungaroMet elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki zivatarok kialakulása miatt, amely Heves vármegye három járását – az Egri, a Pétervásárai és a Bélapátfalvai térséget – érinti. Az érintett területeken elsősorban a villámlás jelent veszélyt, emellett erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

Zivatar elsősorban Heves vármegye északi járásaiban alakulhat ki

Forrás: HungaroMet

Szerda délutántól a Dunától keletre (nagyobb valószínűséggel az északkeleti harmadban) alakulhatnak ki kevés helyen zivatarok, amelyeket elsősorban intenzív csapadék (> 20 milliméter), illetve átmeneti viharos széllökés (~60-75 km/h) és kisebb szemű (~1-2 centiméter) jég is kísérhet. Késő estétől a déli, délkeleti határhoz közeli területeken nem kizárt egy-egy zivatar. Csütörtökön ismételten az ország keleti felén fordulhat elő egy-egy zivatar, várhatóan a mainál is alacsonyabb valószínűséggel - írja a HungaroMet.