Zivatarriadó Hevesben – villám, jég, szél is fenyeget

Szerdán többfelé csapadékos idő várható. Zivatar elsősorban Heves vármegye északi járásaiban alakulhat ki.

Korábban megírtuk, hogy szerdára esős idő várható.  A HungaroMet elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki zivatarok kialakulása miatt, amely Heves vármegye három járását – az Egri, a Pétervásárai és a Bélapátfalvai térséget – érinti. Az érintett területeken elsősorban a villámlás jelent veszélyt, emellett erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

Zivatar elsősorban Heves vármegye északi járásaiban alakulhat ki
Szerda délutántól a Dunától keletre (nagyobb valószínűséggel az északkeleti harmadban) alakulhatnak ki kevés helyen zivatarok, amelyeket elsősorban intenzív csapadék (> 20 milliméter), illetve átmeneti viharos széllökés (~60-75 km/h) és kisebb szemű (~1-2 centiméter) jég is kísérhet. Késő estétől a déli, délkeleti határhoz közeli területeken nem kizárt egy-egy zivatar. Csütörtökön ismételten az ország keleti felén fordulhat elő egy-egy zivatar, várhatóan a mainál is alacsonyabb valószínűséggel - írja a HungaroMet.

Figyelem! 

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

 

 

