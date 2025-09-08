szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Hatalmas felhőszakadás és pusztító szél várható - kiadták a narancs riasztást Hevesben

Címkék#Riasztás#zivatar#jégeső

Heves vármegye több járására másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki hétfőn. A zivatar heves esőzéssel és viharos széllel érkezhet.

Heol.hu

Hétfőn reggel megírtuk, hogy a HungaroMet elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a várható zivatarok miatt. Nem sokkal később már másodfokú, narancssárga riasztás is érvénybe lépett felhőszakadás veszélye miatt, amely Heves vármegye két járását – a Gyöngyösi és a Hevesi területet – érinti. Az érintett térségekben intenzív záporokból vagy zivatarokból rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több csapadék hullhat - írja a HungaroMet oldala. 

A zivatar heves esőzéssel és viharos széllel érkezhet.
 A zivatar heves esőzéssel és viharos széllel érkezhet
Forrás: HungaroMet

Hétfőn a reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék (15-25 milliméter), lokálisan felhőszakadás (>30-40 milliméter, esetleg >50 milliméter), viharos széllökés (60-70 km/h) és apró szemű jég (< 1-2 cenitméter) kíséretében. A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás (>25-30 milliméter, lokálisan > 50 milliméter), jégeső (általában 1-2 cenitméter, intenzívebb zivatar esetén akár > 2 cenitméter jégátmérő) és viharos, erősen viharos széllökések (~60-80 km/h) kísérhetik. Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül - írják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is! 

Figyelem!

Heves vármegyében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Radarkép
Radarkép
Forrás: HungaroMet

Szépen "zivatarozik" az Északi-középhegység, valamint annak déli előtere és a Jászság. A cellák szinte egy helyben toporognak, alig van áthelyeződés, a kihullható víztartalom pedig igen nagy, így a felhőszakadás az elsődleges veszélyforrás - olvasható a HungaroMet bejegyzésében.

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu