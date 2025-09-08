Hatalmas felhőszakadás és pusztító szél várható - kiadták a narancs riasztást Hevesben

Hétfőn reggel megírtuk, hogy a HungaroMet elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a várható zivatarok miatt. Nem sokkal később már másodfokú, narancssárga riasztás is érvénybe lépett felhőszakadás veszélye miatt, amely Heves vármegye két járását – a Gyöngyösi és a Hevesi területet – érinti. Az érintett térségekben intenzív záporokból vagy zivatarokból rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több csapadék hullhat - írja a HungaroMet oldala.

A zivatar heves esőzéssel és viharos széllel érkezhet

Forrás: HungaroMet

Hétfőn a reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék (15-25 milliméter), lokálisan felhőszakadás (>30-40 milliméter, esetleg >50 milliméter), viharos széllökés (60-70 km/h) és apró szemű jég (< 1-2 cenitméter) kíséretében. A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás (>25-30 milliméter, lokálisan > 50 milliméter), jégeső (általában 1-2 cenitméter, intenzívebb zivatar esetén akár > 2 cenitméter jégátmérő) és viharos, erősen viharos széllökések (~60-80 km/h) kísérhetik. Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül - írják.

Figyelem!

Heves vármegyében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.