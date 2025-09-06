Vihar tombolhat szombaton Hevesben – kiadta a riasztást a HungaroMet

Korábban megírtuk, hogy a szombati időjárás elég szeszélyes lehet. Úgy tűnik, hogy délután zivatar várható Heves vármegye több járásában is. A HungaroMet riasztást adott ki a térségre, kivéve a hatvani járást, amely jelenleg nem érintett.

Zivatar miatt riasztást adott ki a HungaroMet

Forrás: HungaroMet

Zivatar miatt adott ki riasztást a HungaroMet

Szombaton és vasárnap elsősorban a késő délutáni és esti órákban számíthatunk zivatarokra az ország keleti, északkeleti harmadában.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!