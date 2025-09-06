szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Vihar tombolhat szombaton Hevesben – kiadta a riasztást a HungaroMet

A szombati időjárás fordulatot tartogat. Heves vármegye több járásában is zivatar várható a délutáni órákban.

Vihar tombolhat szombaton Hevesben – kiadta a riasztást a HungaroMet

Zivatar érkezik Hevesbe (illusztráció)

Forrás: Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy a szombati időjárás elég szeszélyes lehet. Úgy tűnik, hogy délután zivatar várható Heves vármegye több járásában is. A HungaroMet riasztást adott ki a térségre, kivéve a hatvani járást, amely jelenleg nem érintett.

Zivatar miatt riasztást adott ki a HungaroMet
Zivatar miatt riasztást adott ki a HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Zivatar miatt adott ki riasztást a HungaroMet

Szombaton és vasárnap elsősorban a késő délutáni és esti órákban számíthatunk zivatarokra az ország keleti, északkeleti harmadában.

A várható zivatarokat intenzív csapadék (15–25 mm), néhol felhőszakadás (több mint 25–30 mm), jégeső (körülbelül 1–2 cm), valamint viharos, 60–75 km/h-s széllökések kísérhetik.

Mindkét nap késő estére várhatóan megszűnik a zivatartevékenység.

 

