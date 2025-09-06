2 órája
Vihar tombolhat szombaton Hevesben – kiadta a riasztást a HungaroMet
A szombati időjárás fordulatot tartogat. Heves vármegye több járásában is zivatar várható a délutáni órákban.
Zivatar érkezik Hevesbe (illusztráció)
Korábban megírtuk, hogy a szombati időjárás elég szeszélyes lehet. Úgy tűnik, hogy délután zivatar várható Heves vármegye több járásában is. A HungaroMet riasztást adott ki a térségre, kivéve a hatvani járást, amely jelenleg nem érintett.
Zivatar miatt adott ki riasztást a HungaroMet
Szombaton és vasárnap elsősorban a késő délutáni és esti órákban számíthatunk zivatarokra az ország keleti, északkeleti harmadában.
Zivatarok csapnak le Hevesre! Vészjelzést adott ki a HungaroMet – ez vár rád szombaton!
A várható zivatarokat intenzív csapadék (15–25 mm), néhol felhőszakadás (több mint 25–30 mm), jégeső (körülbelül 1–2 cm), valamint viharos, 60–75 km/h-s széllökések kísérhetik.
Mindkét nap késő estére várhatóan megszűnik a zivatartevékenység.
