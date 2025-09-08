szeptember 8., hétfő

2 órája

Zivatar csapott le Egerre, jégeső is előfordulhat– riasztás adtak ki egész Heves vármegyére

Heves vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Sok villámlás kíséretében, a zivatar már megérkezett Egerbe.

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki zivatarok kialakulása miatt, amely egész Heves vármegyét érinti. Az érintett területeken elsősorban a villámlás jelent veszélyt, emellett erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet. Egerben már kora reggel viharosra fordult az időjárás, zuhogott az eső, és villámlott.

Hétfőn a kora reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék (15-25 milliméter), lokálisan felhőszakadás (>25-30 milliméter)), viharos széllökés (60-70 km/h) és apró szemű jég (< 1-2 centiméter) kíséretében. A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás (>25-30 milliméter), lokálisan > 50 milliméter), jégeső (általában 1-2 centiméter), intenzívebb zivatar esetén akár > 2 centiméter) jégátmérő) és viharos, erősen viharos széllökések (~60-80 km/h) kísérhetik. Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül - írja a HungaroMet.

Figyelem! 

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
 

 

