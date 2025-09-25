3 órája
Zivatarokkal és erős széllel érkezik a hidegfront
Csütörtökön változékony, csapadékos idővel kell számolni, helyenként erős széllel és zivatarokkal. A hidegfront hatására sokaknál fejfájás, vérnyomás-ingadozás, illetve krónikus panaszok felerősödése jelentkezhet.
Borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, jelentősebb mennyiségű esőre, zivatarokra és erős szélre számíthatunk Heves vármegyében csütörtökön.
Orvosmeteorológia
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
