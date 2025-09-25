Zivatarokkal és erős széllel érkezik a hidegfront

Borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, jelentősebb mennyiségű esőre, zivatarokra és erős szélre számíthatunk Heves vármegyében csütörtökön.