Kint a riasztás is! Jéggel, szélviharral jöhet mindjárt a célzott csapás Hevesben

Heves vármegyében péntek estére csapadékos időt jeleztek. A HungaroMet riasztást adott ki zivatarveszély miatt.

Korábban megírtuk, hogy esős idő vár vármegyénkre pénteken délután. A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarveszély miatt Heves vármegye több járására, köztük a Gyöngyösi és a Pétervásárai térségre. Az érintett területeken a villámlás jelenti a legnagyobb veszélyt, emellett helyenként erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

A HungaroMet riasztást adott ki zivatarveszély miatt.
Pénteken a délutáni óráktól főként az Északi-középhegység térségében, illetve egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este már az Alpokalján, valamint a Dunántúl északnyugati részein is előfordulhatnak kis számban zivatarok. A cellákat viharos széllökés, jellemzően kisebb méretű (< 2 centiméter) jég és intenzív (15-25 milliméter) csapadék kísérheti. Éjszaka csökken a zivatarok számossága, ekkor elsősorban a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő villámtevékenység. Szombaton napközben hazánk keleti harmadán várható lassan mozgó zivatarok kialakulása. Ezeket elsősorban felhőszakadás kísérheti az északkeleti tájakon (jellemzően 25-30 milliméter, helyenként > 30-40 milliméter), de jégeső (ált. 2 centiméter körül, egy-egy intenzívebb cellában > 2 cm), valamint viharos széllökés is előfordulhat környezetükben - részletezik. 

Figyelem! 

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

 

 

 

