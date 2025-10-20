október 20., hétfő

A felhők már gyülekeznek, vajon esni fog az eső?

Címkék#Időjáráselőrejelzés#orvosmeteorológia#hőmérséklet#időjárás

Délnyugat felől fokozatosan beborul az égbolt, de esőre egyelőre nem kell számítani. A hőmérséklet 12-17 fok körül mozog hétfőn.

Hétfőn felhős időre számíthatunk.

Forrás: Katona Tibor/Zaol.hu

Délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet – számolt be a hétfői időjárásról a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

