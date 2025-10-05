Kegyetlenül indult az október a Bükkben

A töbrök mikroklímarendszerei érvényesülni tudtak, ennek köszönhetően -10 °C-ig süllyedt a léghőmérséklet a Mohos-töbörben – írta a Mohos-töbör időjárását monitorozó intézet közösségi oldalán. Hozzátették, hogy ez októberben teljesen normális a töbörben.

Bükk: a Mohos-töbörben ismét különös dolgok történtek.

Forrás: Facebook

Az idei október első zord napja (T-min. <= -10 °C), a reggeli órákban kereken -10 °C-on állt be a ma hajnali T-min. a Mohos-töbörben. Az elmúlt napok időjárása Közép-Európában és a Balkán-félszigeten igen mozgalmas volt, a hegyvidékeken (Szerbia, Bosznia, Bulgária) jelentősebb havazásokkal, az alacsonyabb térszíneken áradásokkal, melyeknek sajnos halálos áldozatai is vannak (Bulgária), Horvátországban pedig viszonylag korán érkezett az első komolyabb Bóra időszak.

Az október így térségünkben hideg de dinamikus időjárással indult, amely nem kedvezett a Bükk-fennsík mikroklímarendszereinek, az inverzió jellemzően nem épült ki. Az elmúlt éjszaka azonban kicsit visszábbvett a dinamika, szélcsendesebb, derült éjszakán vagyunk túl a szűken vett régióban.

A töbrök mikroklímarendszerei érvényesülni tudtak, így a hideg légtó zavart kiépülése mellett -10 °C-ig süllyedt a léghőmérséklet a Mohos-töbörben (felszín felett 2 méterrel mérve). Októberben ez teljesen természetes a fennsík zárt medencéiben és vélhetően ennél jelentősen alacsonyabb hőmérsékletek is lesznek majd a hónap folyamán. Tavaly októberben -16 °C volt az alja egy gyönyörű, zavartalan anticiklonális időszak végén.

