A lélek is belefagyott abba, aki a Bükk-fennsíkon járt vasárnap reggel

Szombaton egy mérsékelt hidegfront vonult át Közép-Európán, amely felettünk már csak enyhébb lehűlést hozott. A nap folyamán nem történt jelentős változás a maximum hőmérsékletben, ám estére a légköri dinamika csillapodott, a felhőzet felszakadozott, és ezzel megteremtődtek a feltételek az inverzió, vagyis a hideg levegő megrekedésének kialakulásához a völgyekben és medencékben, számolt be a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet nevű Facebook-oldal. Vasárnap hajnalra csikorgó hideget mértek a műszereik.

Csikorgó hideg volt a Bükk-fennsíkon

Forrás: Shutterstock

Mint írják, a korábbi napokban a fennsík mikroklímáját gyakran zavarta meg a szél és a felhőzet, így a hőmérséklet nem tudott tartósan csökkenni. Ezúttal azonban a front mögötti hideg, száraz légtömeg megnyugodott a Kárpát-medencében, és a Bükk zárt medencéiben gyorsan kialakult a hideg légtó.

