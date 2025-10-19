október 19., vasárnap

3 órája

A lélek is belefagyott abba, aki a Bükk-fennsíkon járt vasárnap reggel

Címkék#Mohos-töbör#időjárás#Bükk-fennsík#fagy

Szombat hajnalra ismét megmutatta erejét a Bükk-fennsík sajátos mikroklímája: a Zsidó-réten -15,4 °C-os minimum hőmérsékletet mértek, ami az idei ősz egyik leghidegebb hajnala volt. A hőmérsékleti adatok szerint ezzel az ősz harmadik zord napját jegyezhettük a fennsíkon.

Heol.hu

Szombaton egy mérsékelt hidegfront vonult át Közép-Európán, amely felettünk már csak enyhébb lehűlést hozott. A nap folyamán nem történt jelentős változás a maximum hőmérsékletben, ám estére a légköri dinamika csillapodott, a felhőzet felszakadozott, és ezzel megteremtődtek a feltételek az inverzió, vagyis a hideg levegő megrekedésének kialakulásához a völgyekben és medencékben, számolt be a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet nevű Facebook-oldal. Vasárnap hajnalra csikorgó hideget mértek a műszereik.

Csikorgó hideg volt a Bükk-fennsíkon
Csikorgó hideg volt a Bükk-fennsíkon
Forrás: Shutterstock

Mint írják, a korábbi napokban a fennsík mikroklímáját gyakran zavarta meg a szél és a felhőzet, így a hőmérséklet nem tudott tartósan csökkenni. Ezúttal azonban a front mögötti hideg, száraz légtömeg megnyugodott a Kárpát-medencében, és a Bükk zárt medencéiben gyorsan kialakult a hideg légtó.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy Heves vármegye területén volt, ahol fagypont alá süllyedt a hőmérséklet:

A posztból kiderül, hogy a mérések szerint éjjel 21 és 3 óra között ugyan rövid ideig gyenge szélmozgás volt megfigyelhető, ám az inverzió gyorsan regenerálódott. A hajnali órákra a hőmérséklet rohamosan csökkent, 6 órakor állt be a -15,4 °C-os minimum. Ez a szélzavar nélkül akár 1–2 fokkal alacsonyabb is lehetett volna.

A Vörösmeteor-töbörben is csikorgó hideg volt

Mint írják, a Bükk-fennsíki Vörösmeteor-töbörben, ahol Kerékgyártó Róbert és kutatótársai folytatnak mikroklimatikus méréseket, -12,6 fokos hajnali minimumot rögzítettek. A hőmérséklet-görbe itt is jól mutatta a stabil inverziós réteg kialakulását és a szél hatására bekövetkező kisebb zavarok gyors helyreállását. A szakemberek szerint az éjszaka viszonylagos nyugalma és a derült, szélcsendes időjárás kedvezett annak, hogy a Zsidó-rét medencéjében extrém hideg alakuljon ki. A következő éjszaka akár a tavaly októberi -16 °C-os rekord alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Védett terület, különleges kutatási helyszín

A Zsidó-rét a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság szigorúan védett területe, ahol a mikroklíma-kutatások mellett rendkívül gazdag és érzékeny növényvilág található. A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy a jelzett turistaösvényt tilos elhagyni, és a töbrökbe, kutatási pontokhoz nem szabad lemenni, mert ez a mérések és a természetes élőhelyek károsodásához vezethet.

– A Mohos-töbör peremén sajnos már ösvény alakult ki a látogatók miatt, ami veszélyezteti mind a műszereket, mind a ritka növényeket. Kérünk mindenkit, hogy maradjon a kijelölt úton, és tisztelje a terület védettségét – figyelmeztetett a kutatás vezetője a posztban.

A Zsidó-rét és környéke Magyarország egyik legfontosabb mikroklíma-kutatási területe, ahol rendszeresen mérnek akár -20 fok alatti hőmérsékletet is derült, szélcsendes éjszakákon.

A szakemberek ugyanakkor mindenkit biztatnak arra, hogy hajnalban, derült időben a kijelölt kék jelzésű turistaúton sétálva is megfigyelhetik a Zsidó-rét különleges mikroklímáját – az inverziós rétegen belül haladva bepillantást nyerhetnek a Bükk egyik legkülönlegesebb természeti jelenségébe.

 

