Változékony napra számíthatunk – ilyen lesz a csütörtöki időjárás Heves vármegyében

Hogyan alakul a csütörtöki időjárás Hevesben? A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az Északi-középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. Másutt általában több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felől estétől beborul az ég. Estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik - északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati, nyugati tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakulhat - írja a HungaroMet.

A csütörtöki időjárás Hevesben igazi meglepetéseket tartogathat.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Milyen idő lesz holnap Hevesben?

Reggel: A reggel borongósan indul, 11–13 °C közötti hőmérséklettel. Felhős égbolt mellett eső nem várható. A szél mérsékelt lesz, 10–15 km/h sebességgel.

Délután: A hőmérséklet 16–18 °C körül alakul. A felhőzet fokozódik, és eső, záporok is előfordulhatnak. A szél erősödik, 20–30 km/h sebességgel, helyenként viharos széllökésekkel.

Este: A front megérkezésével esőre, záporra, helyenként zivatarra is lehet számítani. A hőmérséklet 13–15 °C között alakul. A szél továbbra is erős lesz, 25–35 km/h sebességgel.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (6–9 óra) Délután (12–15 óra) Este (18–21 óra) Eger 12 °C 17 °C 14 °C Gyöngyös 11 °C 16 °C 13 °C Hatvan 11 °C 16 °C 13 °C Heves 11 °C 16 °C 13 °C Füzesabony 11 °C 16 °C 13 °C Pétervására 11 °C 16 °C 13 °C Bélapátfalva 11 °C 16 °C 13 °C

Összegzés

Csütörtök reggel tavaszias hangulatot hoz Heves vármegyébe, de a délután folyamán zivatarok és viharos szél is várható. A nap végére markáns front érkezik, esővel és zivatarokkal. Érdemes felkészülni a változékony időjárásra, és figyelni a friss meteorológiai előrejelzéseket.

