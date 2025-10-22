1 órája
Változékony napra számíthatunk – ilyen lesz a csütörtöki időjárás Heves vármegyében
A reggel borongósan indul. A csütörtöki időjárás Hevesben igazi meglepetéseket tartogathat.
Hogyan alakul a csütörtöki időjárás Hevesben? A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az Északi-középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. Másutt általában több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felől estétől beborul az ég. Estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik - északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati, nyugati tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakulhat - írja a HungaroMet.
Milyen idő lesz holnap Hevesben?
Reggel: A reggel borongósan indul, 11–13 °C közötti hőmérséklettel. Felhős égbolt mellett eső nem várható. A szél mérsékelt lesz, 10–15 km/h sebességgel.
Délután: A hőmérséklet 16–18 °C körül alakul. A felhőzet fokozódik, és eső, záporok is előfordulhatnak. A szél erősödik, 20–30 km/h sebességgel, helyenként viharos széllökésekkel.
Este: A front megérkezésével esőre, záporra, helyenként zivatarra is lehet számítani. A hőmérséklet 13–15 °C között alakul. A szél továbbra is erős lesz, 25–35 km/h sebességgel.
Aktuális riasztások
A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (6–9 óra)
|Délután (12–15 óra)
|Este (18–21 óra)
|Eger
|12 °C
|17 °C
|14 °C
|Gyöngyös
|11 °C
|16 °C
|13 °C
|Hatvan
|11 °C
|16 °C
|13 °C
|Heves
|11 °C
|16 °C
|13 °C
|Füzesabony
|11 °C
|16 °C
|13 °C
|Pétervására
|11 °C
|16 °C
|13 °C
|Bélapátfalva
|11 °C
|16 °C
|13 °C
Összegzés
Csütörtök reggel tavaszias hangulatot hoz Heves vármegyébe, de a délután folyamán zivatarok és viharos szél is várható. A nap végére markáns front érkezik, esővel és zivatarokkal. Érdemes felkészülni a változékony időjárásra, és figyelni a friss meteorológiai előrejelzéseket.
