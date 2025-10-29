október 29., szerda

Nárcisz névnap

Az ég nem lesz egyhangú Hevesben – mutatjuk, mire készülj csütörtökön

A nappali órákban enyhe időre számíthatunk, de a délután folyamán átmeneti változásokkal is számolni kell. A következőkben részletesen bemutatjuk, hogy a csütörtöki időjárás Hevesben mit tartogat számunkra.

Heol.hu

Mutatjuk, hogy alakul a csütörtöki időjárás Hevesben. Délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ami már délutántól, késő délutántól északnyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan kisebb eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél főként a nap első felében még sokfelé lesz élénk, több helyen erős, néhol viharos, majd nyugatira, északnyugatira fordul és veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható - írja a HungaroMet.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben?

Reggel (6–9 óra):
A reggeli órákban 7-11 °C-ra hűlhet a levegő, helyenként párásabb lehet. Az ég többnyire derült vagy gyengén fátyolfelhős, a délies szél még csak mérsékelten lesz élénk.

Délután (12–15 óra):
Több órás napsütés várható, de a délután folyamán megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 14–15°C környékére emelkedhet. A dél–délnyugati szél élénk lehet, helyenként erőteljesebb lökések is előfordulhatnak.

Este (18–21 óra):
Estére 10–12 °C köré csökken a hőmérséklet. Az ég részben felhős lesz, és a szél fokozatosan mérséklődik — a kültéri programokhoz kedvezőek lehetnek az időjárási körülmények.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Az északnyugati térségekben ugyan elképzelhetők 70 km/h‑s széllökések, de ez a megye nagy részén nem várható jelentős mértékben.

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Eger71512
Gyöngyös51510
Hatvan61611
Heves41510
Füzesabony41611
Pétervására41510
Bélapátfalva41410

Összegzés

Csütörtökön Heves vármegyében egy enyhébb, nyugodt napra készülhetünk — a reggeli hűvös órákat napos délután és részben felhős, csapadékmentes este követi. A délies szél élénk maradhat, de komoly időjárási anomáliákra nem kell számítani. Ideális lehet a szabadban töltött programokra — érdemes most kihasználni az őszi napsütést.

 

 

