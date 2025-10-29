32 perce
Az ég nem lesz egyhangú Hevesben – mutatjuk, mire készülj csütörtökön
A nappali órákban enyhe időre számíthatunk, de a délután folyamán átmeneti változásokkal is számolni kell. A következőkben részletesen bemutatjuk, hogy a csütörtöki időjárás Hevesben mit tartogat számunkra.
Mutatjuk, hogy alakul a csütörtöki időjárás Hevesben. Délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ami már délutántól, késő délutántól északnyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan kisebb eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél főként a nap első felében még sokfelé lesz élénk, több helyen erős, néhol viharos, majd nyugatira, északnyugatira fordul és veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható - írja a HungaroMet.
Milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben?
Reggel (6–9 óra):
A reggeli órákban 7-11 °C-ra hűlhet a levegő, helyenként párásabb lehet. Az ég többnyire derült vagy gyengén fátyolfelhős, a délies szél még csak mérsékelten lesz élénk.
Délután (12–15 óra):
Több órás napsütés várható, de a délután folyamán megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 14–15°C környékére emelkedhet. A dél–délnyugati szél élénk lehet, helyenként erőteljesebb lökések is előfordulhatnak.
Este (18–21 óra):
Estére 10–12 °C köré csökken a hőmérséklet. Az ég részben felhős lesz, és a szél fokozatosan mérséklődik — a kültéri programokhoz kedvezőek lehetnek az időjárási körülmények.
Aktuális riasztások
A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Az északnyugati térségekben ugyan elképzelhetők 70 km/h‑s széllökések, de ez a megye nagy részén nem várható jelentős mértékben.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|7
|15
|12
|Gyöngyös
|5
|15
|10
|Hatvan
|6
|16
|11
|Heves
|4
|15
|10
|Füzesabony
|4
|16
|11
|Pétervására
|4
|15
|10
|Bélapátfalva
|4
|14
|10
Összegzés
Csütörtökön Heves vármegyében egy enyhébb, nyugodt napra készülhetünk — a reggeli hűvös órákat napos délután és részben felhős, csapadékmentes este követi. A délies szél élénk maradhat, de komoly időjárási anomáliákra nem kell számítani. Ideális lehet a szabadban töltött programokra — érdemes most kihasználni az őszi napsütést.
