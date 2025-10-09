október 9., csütörtök

Ma nem lesz kegyes az időjárás – a szél veszi át az uralmat Hevesben

Tegnap még a napsütésé volt a főszerep, ma viszont jóval borongósabb és szelesebb arcát mutatja az ősz. A csütörtöki időjárás Hevesben hűvös széllökésekkel és időnként elbújó nappal nehezíti meg a napot.

Tegnap igazi napos, őszi időjárásban volt részünk, ám a mai időjárás nem alakul a legkedvezőbben: feltámad a szél, beborul az ég, és a napot csak néha fogjuk látni - írja a Köpönyeg.

Csütörtöki időjárás Hevesben: meg kell küzdenünk a hűvös széllel 
Csütörtöki időjárás Hevesben: meg kell küzdenünk a hűvös széllel

A tegnaphoz képest ma egy picit visszavesz az időjárás. A felhők átveszik a főszerepet, a napot csak néha engedik érvényesülni. Bár csípős hideg nem várható, a szél megerősödik, ami miatt a hőérzet jóval kevesebb lehet, így most tényleg megéri rétegesen felöltözni reggel - írja a Köpönyeg.

A Köpönyeg előrejelzései szerint, a legtöbb helyen nem kell tartani csapadéktól, száraz marad az idő, azonban néhol egy-egy felhő okozhat kisebb záporokat, de ezek amilyen gyorsan jönnek, olyan hamar tovább is állnak. A hőmérséklet nem lesz kevesebb, mint tegnap: 15 és 20 fok között alakul, ami még bőven a kellemes határon belül van.

Érdemes tehát egy esernyőt betenni a táskába, és egy vastagabb kabátot venni reggel, hiszen a időjárás tipikus őszi lesz: akármikor meglephet egy durvább szellővel, vagy egy záporral.

Orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

