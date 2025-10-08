Csütörtökön már egészen biztosan szükségünk lesz az esernyőre

Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű – számolt be a csütörtöki időjárásról a HungaroMet.

Csütörtökön eshet az eső.

Forrás: Csudai Sándor

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg.

Szerda éjjel-csütörtök hajnal

Szerda este a gomolyfelhők feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. Az éjszaka második felében azonban észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákra már csak a déli és keleti tájakon maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Az északias irányú szelet este még keleten néhol élénk lökések kísérhetik, majd ott is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli érték sem kizárt.

Csütörtök reggel

Napközben tovább folytatódik a felhősödés, így a kevésé felhős területeken, köztük Heves vármegyében is megnövekszik a felhőzet, de nem lesz teljesen zárt a felhőtakaró, így hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak.

Csütörtök délután

Mivel a csapadék zóna egyre délebbre tolódik, így csapadékra egyre kisebb eséllyel számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Az ÉNy-i szelet időnként élénk lökések kísérik majd.

Csütörtök este

Este a hőmérséklet 10 fok köröl várható – derült ki a Hungaromet időjárásjelentéséből: