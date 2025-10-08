1 órája
Csütörtökön már egészen biztosan szükségünk lesz az esernyőre
Csütörtökön többnyire felhős, időszakosan borult időre kell készülni, de rövidebb napos periódusok is lehetnek. Estére északnyugat felől csökkenhet a felhőzet, kisebb eső, zápor azonban több helyen előfordulhat.
Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű – számolt be a csütörtöki időjárásról a HungaroMet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg.
Szerda éjjel-csütörtök hajnal
Szerda este a gomolyfelhők feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. Az éjszaka második felében azonban észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákra már csak a déli és keleti tájakon maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Az északias irányú szelet este még keleten néhol élénk lökések kísérhetik, majd ott is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli érték sem kizárt.
Csütörtök reggel
Napközben tovább folytatódik a felhősödés, így a kevésé felhős területeken, köztük Heves vármegyében is megnövekszik a felhőzet, de nem lesz teljesen zárt a felhőtakaró, így hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak.
Csütörtök délután
Mivel a csapadék zóna egyre délebbre tolódik, így csapadékra egyre kisebb eséllyel számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Az ÉNy-i szelet időnként élénk lökések kísérik majd.
Csütörtök este
Este a hőmérséklet 10 fok köröl várható – derült ki a Hungaromet időjárásjelentéséből:
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Bombahír! Üzletet nyit Egerben a népszerű, trendi márka, erre senki sem számított!
Nagyon durva, mit nézett végig az egri állomás! Ilyen bestiális verekedést ritkán lát a város