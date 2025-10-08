október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Csütörtökön már egészen biztosan szükségünk lesz az esernyőre

Címkék#eső#gomolyfelhő#időjárásjelentés#időjárás#zápor

Csütörtökön többnyire felhős, időszakosan borult időre kell készülni, de rövidebb napos periódusok is lehetnek. Estére északnyugat felől csökkenhet a felhőzet, kisebb eső, zápor azonban több helyen előfordulhat.

Heol.hu

Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkülhet.  A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű – számolt be a csütörtöki időjárásról a HungaroMet.

Csütörtökön eshet az eső.
Csütörtökön eshet az eső.
Forrás: Csudai Sándor

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg.

Szerda éjjel-csütörtök hajnal

Szerda este a gomolyfelhők feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. Az éjszaka második felében azonban észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákra már csak a déli és keleti tájakon maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Az északias irányú szelet este még keleten néhol élénk lökések kísérhetik, majd ott is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli érték sem kizárt.

Csütörtök reggel

Napközben tovább folytatódik a felhősödés, így a kevésé felhős területeken, köztük Heves vármegyében is megnövekszik a felhőzet, de nem lesz teljesen zárt a felhőtakaró, így hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak.

Csütörtök délután

Mivel a csapadék zóna egyre délebbre tolódik, így csapadékra egyre kisebb eséllyel számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Az ÉNy-i szelet időnként élénk lökések kísérik majd.

Csütörtök este

Este a hőmérséklet 10 fok köröl várható – derült ki a Hungaromet időjárásjelentéséből:

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu