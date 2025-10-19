október 19., vasárnap

Elő a téli kabátokkal, hiszen csípősen indul a vasárnap reggel! Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatsz ma

#csapadék#időjárás előrejelzés#fagy

A hidegfront távozásával nyugodtabb, derültebb idő köszönt ránk, de a reggeli órákban több helyen fagyra is számítani kell. A vasárnapi időjárás Hevesben csípős reggelt, ám napos, száraz délutánt ígér.

Heol.hu

Vasárnap nyugodtabb, napos időjárásra készülhetünk, miután gyengül a hidegfront hatása. A reggel kifejezetten hideg lesz, több helyen fagyra is számítani kell, ám napközben sok napsütésre van kilátás.

Vasárnapi időjárás: faggyal indulhat a reggel
Forrás:  HungaroMet

Vasárnapi időjárás Hevesben: faggyal indulhat a reggel

Délután ugyan megjelennek a fátyolfelhők, de gyorsan tovább is vonulnak, így összességében derült, száraz időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul – ideális idő egy őszi sétához vagy egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz - írja a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A hétvégét tehát változatos, de összességében kellemes idő jellemzi: a borongós szombat után vasárnapra újra előbújik a nap – érdemes lesz kihasználni a napsütést, akár munka után is!

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
