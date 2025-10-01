Időjárás
2 órája
Esernyőt is vigyél - esőt jósolnak szerdára
Nem maradunk szárazon október elsején. Záporesőt hozhat a megnövekedett felhőzet szerdán.
Szerdára 14-15 fok várható délután. Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordulhat elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül - írja a Köpönyeg.hu
A HungaroMet szerda délig kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenséget nem jósol.
