Szerdára 14-15 fok várható délután. Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordulhat elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül - írja a Köpönyeg.hu

Esernyőt is vigyél - esőt jósolnak szerdára

Forrás: Baon.hu

A HungaroMet szerda délig kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenséget nem jósol.