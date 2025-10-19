Ez most komoly? – ilyen időre nem sokan számítanak október végén!

Az országos előrejelzés szerint holnap többfelé várható közepes vagy erősebb felhőzet, de naposabb periódusokkal is számolhatunk. A maximum-hőmérséklet jellemzően 20‑25 °C körül alakul; egyes területeken kissé hűvösebb vagy melegebb is lehet. A szél több helyen megélénkülhet, különösen a nyugati, illetve északnyugati tájakon. Az országos figyelmeztető rendszer jelenleg nem jelez fokozott veszélyt, azaz nincs országos riasztás érvényben.

Hétfői időjárás Hevesben

Fotó: Gál Gábor / Heol.hu

Hétfői időjárás Hevesben:

Reggel:

A nap első felében a megyében felhőátvonulások lehetnek – kezdetben inkább közepesen felhős lesz az ég, később vékonyodhat a felhőzet. A hőmérséklet reggel 10–12 °C körül indul, a szél mérsékelt, 10 km/h körül várható. Csapadék nem valószínű.

Délután:

Délutánra a hőmérséklet 20–22 °C-ra melegedhet. Az ég lehet naposabb, de rövid időre felhősödés előfordulhat – igaz, jelentősebb csapadékra nem kell számítani. A szél kissé megerősödhet, 15-20 km/h-s szélerőre is számíthatunk, elsősorban északnyugati irányból.

Este:

Az esti órákban ismét erősödhet a felhősödés, illetve a légmozgás kissé csillapodhat. A hőmérséklet fokozatosan csökken, 14–16 °C környékére hűlhet. Csapadék továbbra sem várható, viszont a szél még érezhető maradhat.

Aktuális riasztások:

Az aktuális veszélyjelzések szerint megyénk területén nincs kiadva riasztás vagy figyelmeztetés a HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai alapján.

Járás Reggel Délután Este Eger 11 °C 21 °C 15 °C Gyöngyös 10 °C 20 °C 14 °C Hatvan 10 °C 20 °C 14 °C Heves 11 °C 21 °C 15 °C Füzesabony 10 °C 20 °C 14 °C Pétervására 9 °C 19 °C 13 °C



Hétfőn Heves vármegyében egy nyugodt, de változékony hangulatú napra készüljünk: a reggeli hűvös órák után délutánra kellemesen felmelegszik az idő, a felhők és a szél azonban jelen lesznek — csapadék nem várható, viszont a légmozgás délután kissé erősödhet. Estére kissé hűvösebb, csendesebb időszak következik. Összességében ősziesen könnyed napnak ígérkezik, ideális lehet szabadban tölteni az időt – egy könnyű kabáttal azonban délután se árt készülnünk a szél miatt.