Közeleg a tél

1 órája

Megfagyott a levegő Hevesben – így indult a télies vasárnap

Heves vármegye fölött hidegfront söpört végig szombaton. Ennek hatására erősen lehűlt a levegő, vasárnap reggel fagypont körül volt az átlaghőmérséklet.

Heol.hu

Szombaton egy hidegfront érte el Heves vármegyét, amely erős széllel hozott lehűlést a térségben. A vasárnap pedig kifejezetten hűvösen indult. Tuza Gábor polgármester Sirokból -3 fokról adott hírt, de a HungaroMet jelentése szerint országosan hideg, fagypont körüli reggelre ébredtünk.

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet Sirokban vasárnap reggelre
Forrás: Tuza Gábor/Facebook

Fagypont körül mértek országosan is

A HungaroMet Facebook-oldalán írja, hogy szombat estére hazánk döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült.
Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza közén lévő homoktalaj felett -6.6 fokig süllyedt a hőmérséklet, amely ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt.

A posztban közzétett kép szerint Heves vármegye területén valóban fagypont körül volt az átlaghőmérséklet.

Fagypont körül volt az átlaghőmérséklet Heves vármegyében vasárnap reggel
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

 

