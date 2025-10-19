Megfagyott a levegő Hevesben – így indult a télies vasárnap

Fagypont körül mértek országosan is

A HungaroMet Facebook-oldalán írja, hogy szombat estére hazánk döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült.

Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza közén lévő homoktalaj felett -6.6 fokig süllyedt a hőmérséklet, amely ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt.

A posztban közzétett kép szerint Heves vármegye területén valóban fagypont körül volt az átlaghőmérséklet.

