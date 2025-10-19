1 órája
Megfagyott a levegő Hevesben – így indult a télies vasárnap
Heves vármegye fölött hidegfront söpört végig szombaton. Ennek hatására erősen lehűlt a levegő, vasárnap reggel fagypont körül volt az átlaghőmérséklet.
Szombaton egy hidegfront érte el Heves vármegyét, amely erős széllel hozott lehűlést a térségben. A vasárnap pedig kifejezetten hűvösen indult. Tuza Gábor polgármester Sirokból -3 fokról adott hírt, de a HungaroMet jelentése szerint országosan hideg, fagypont körüli reggelre ébredtünk.
Elő a téli kabátokkal, hiszen csípősen indul a vasárnap reggel! Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatsz ma
Fagypont körül mértek országosan is
A HungaroMet Facebook-oldalán írja, hogy szombat estére hazánk döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült.
Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza közén lévő homoktalaj felett -6.6 fokig süllyedt a hőmérséklet, amely ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt.
A posztban közzétett kép szerint Heves vármegye területén valóban fagypont körül volt az átlaghőmérséklet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Az idősebb sofőrökre is vonatkozik - változás jön a jogosítványoknál