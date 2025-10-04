október 4., szombat

Ferenc névnap

Kelvin-Helmholt

Ilyet még biztosan nem láttál! Szokatlan jelenséget fotóztak Bogácsnál

Egy ritka légköri jelenséget örökítettek meg a szombaton Bogács felett. Ha meglátod a képeket, le fog esni az állad!

A FelhőNézők Facebook-csoportban osztották meg azokat a páratlan fényképeket, amelyeken a Kelvin-Helmholtz felhők hullámszerű alakzatban borították az égboltot Bogács felett. Ez a szokatlan légköri jelenség akkor jön létre, amikor a levegő két rétege eltérő sebességgel mozog egymás felett: az alsó réteg lassabb, míg a felső gyorsabb. Ez a sebességkülönbség instabilitást idéz elő, aminek hatására a felhők teteje hullámszerűen "meggörbül", mintha a tenger hullámai vonulnának az égen.

Kelvin-Helmholtz felhőket fotóztak Bogácson, a fotó illusztráció.
Kelvin-Helmholtz felhőket fotóztak Bogácson, a fotó illusztráció.
Forrás: Időkép

A Kelvin-Helmholtz felhők rendkívül ritkák, és csak rövid ideig maradnak láthatók, mert a légmozgások gyorsan szétoszlatják őket. Éppen ezért különösen izgalmas és szerencsés pillanat, amikor valaki megörökítheti őket.

A felhőkről készült fotókat ide kattintva találod meg.

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
