október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Havazás

3 órája

Már hullott a hó a Kékestetőn – utánajártunk, milyen tél vár Heves vármegyére

Címkék#Kékestető#tél#havazás

Az idei első hó már megérkezett a Kékestetőre, jelezve, hogy közeledik a tél. Felmerül a kérdés: milyen lesz az idei tél, várhatóak-e jelentős hóesések vagy enyhébb időjárás?

Heol.hu

Lehullottak az első hópelyhek a Kékestetőn múlt hét szombaton, írtunk is róla. Ez a korai jelzés arra utal, hogy az ősz‑tél átmenet már elkezdődött, ugyanakkor még e héten is előfordult, hogy 20 Celsius fok körül mozgott a maximum hőmérséklet. De persze a kérdés így a hópelyhek megjelenése után adódik: vajon milyen tél várható Heves vármegyében? Lehet‑e nagy havazás, nagyobb csapadék‑hó mennyiség, vagy az elmúlt évekhez hasonlóan inkább enyhébb, gyengébb tél lesz?

Hópihék igen, havazás mé nem volt Kékestetőn. Vajon meddig marad ez így Fotó: Czímer Tamás
Hópihék igen, havazás még nem volt Kékestetőn. Vajon meddig marad ez így? Fotó: Czímer Tamás

Azt Rázsi András egri meteorológus is többször leszögezte, nem jósol hosszútávon, az szakmaitalan lenne, ám egy korábbi beszélgetésünkkor elmondta, az óceáni áramlatok előrevetítenek azért már most néhány dolgot, és szavai szerint ha minden így marad, ahogy most, akkor az általános tapasztalatok szerint száraz telünk lehet. Hogy így lesz-e, még kérdés, ám ez alkalmat adhat arra, hogy visszatekintsünk, milyen teleink voltak a múltban.

A kemma.hu-nak Németh Lajos meteorológus azt nyilatkozta, hogy szerinte a november viszonylag csendes és enyhébb lehet, nem várhatóak extrém fagyok, hóviharok vagy olyan lehűlések, mint amit néha az ősz vége szokott hozni.

A hólapátot nemhogy nem kell elővenni, de még gondolni sem nagyon kell rá... - tette hozzá a kemma.hu-nak adott válaszához.

De milyenek voltak a telek az elmúlt években?

Tavaly novemberig kellett várni egy kiadós havazásra, akkor gondokat is okozott a lehullott csapadék a Mátrában is.

De Egerben sem volt egyszerű a helyzet 2024 telének első nagyobb havazásakor.

2023-ban is novemberig kellett várni az intenzívebb havazásra.

A november hozta el az első havazást 2022-ben is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az 1987-es havazás Hevesben is okozott gondokat

A Népújság, a Heves Megyei Hírlap és a Heol.hu jogelődje a következőképpen írt az 1987. január 12-én a kezdődő hóesésről.

"Az országban a hét végén csaknem mindenütt és egész nap esett, szállingózott a hó. Az utakon közel 700 munkagép sózta, takarította a havat, s további 300 masinát is készenlétben tartottak. " Lapzárta előtt még nem tűnt úgy, hogy gond lesz, de az idézett cikk végére odaírta az újságíró: "Lapzárta előtt érkezett a hír a Mátra Volántól, hogy az erős havazás következtében a távolsági járatok érkezése, indulása meglehetősen bizonytalanná vált."

13-án már a címlapon olvashatjuk, hogy az iskolába bejáró tanulók csak akkor induljanak el, ha az útviszonyok és a közlekedés lehetővé teszi. A KISZ-eseket is mozgósították hólapátolásra. Hevesben a mentősök csak nehezen tudtak megközelíteni településeket, de több buszjárat is elakadt, illetve el sem indult.

"A tehervonati forgalmat leállították, csak az energiával és a gyorsan romló árukkal kapcsolatos fuvarozás folyik. A legnagyobb problémát a váltók állítása okozza. Hiába tisztítják azokat folyamatosan, a szél és a hó együttes „munkája" következtében újra meg újra meg kell ismételni ezt a műveletet. Ebbe a tevékenységbe már a pihenő dolgozóikat is bevonták, azaz megerősített csapattal rendelkeznek." - írta a Népújság.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu