Már hullott a hó a Kékestetőn – utánajártunk, milyen tél vár Heves vármegyére

Lehullottak az első hópelyhek a Kékestetőn múlt hét szombaton, írtunk is róla. Ez a korai jelzés arra utal, hogy az ősz‑tél átmenet már elkezdődött, ugyanakkor még e héten is előfordult, hogy 20 Celsius fok körül mozgott a maximum hőmérséklet. De persze a kérdés így a hópelyhek megjelenése után adódik: vajon milyen tél várható Heves vármegyében? Lehet‑e nagy havazás, nagyobb csapadék‑hó mennyiség, vagy az elmúlt évekhez hasonlóan inkább enyhébb, gyengébb tél lesz?

Hópihék igen, havazás még nem volt Kékestetőn. Vajon meddig marad ez így? Fotó: Czímer Tamás

Azt Rázsi András egri meteorológus is többször leszögezte, nem jósol hosszútávon, az szakmaitalan lenne, ám egy korábbi beszélgetésünkkor elmondta, az óceáni áramlatok előrevetítenek azért már most néhány dolgot, és szavai szerint ha minden így marad, ahogy most, akkor az általános tapasztalatok szerint száraz telünk lehet. Hogy így lesz-e, még kérdés, ám ez alkalmat adhat arra, hogy visszatekintsünk, milyen teleink voltak a múltban.