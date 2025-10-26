október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

19 perce

Szükség lesz az esernyőre Hevesben? Mutatjuk a hétfői időjárást

Címkék#eső#HungaroMet#időjárás

Borongósan indul a reggel, lehet jobb, ha esernyővel indulsz el otthonról. A hétfői időjárás Hevesben tartogat néhány meglepetést számodra.

Heol.hu

Mutatjuk, hogy alakul a hétfői időjárás Hevesben. Hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható - írja a HungaroMet. 

Mutatjuk, hogy alakul a hétfői időjárás Hevesben.
Mutatjuk, hogy alakul a hétfői időjárás Hevesben
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Milyen lesz a hétfői időjárás Hevesben?

Reggel:
Borongós, felhős idő lesz, esővel, záporokkal. A hőmérséklet 5–7 °C körül alakul.

Délután:
Továbbra is borongós, esős időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 9–11 °C között alakul.

Este:
A csapadék fokozódik, esőre és záporokra is készülhetünk. A hőmérséklet 7–9 °C-ra csökken.

A szél többfelé megerősödik, északnyugaton akár viharossá is fokozódhat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aktuális riasztások

A HungaroMet nem adott ki figyelmeztetést Heves vármegyére. Azonban a csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes fokozott figyelemmel kísérni az időjárás alakulását.

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (6–9 óra)Délután (12–15 óra)Este (18–21 óra)
Eger6 °C9 °C7 °C
Gyöngyös5 °C9 °C7 °C
Hatvan5 °C9 °C7 °C
Heves5 °C9 °C7 °C
Füzesabony6 °C9 °C7 °C
Pétervására5 °C9 °C7 °C
Bélapátfalva5 °C9 °C7 °C

Összegzés

Heves vármegyében borongós, esős hétfőre számíthatunk. A csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes esernyőt hozni, és felkészülni a hűvös napra. A hidegfront hatására a nappali hőmérséklet is jelentősen csökkenhet. A szél többfelé megerősödik, északnyugaton akár viharossá is fokozódhat. A csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes fokozott figyelemmel kísérni az időjárás alakulását.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu