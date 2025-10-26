19 perce
Szükség lesz az esernyőre Hevesben? Mutatjuk a hétfői időjárást
Borongósan indul a reggel, lehet jobb, ha esernyővel indulsz el otthonról. A hétfői időjárás Hevesben tartogat néhány meglepetést számodra.
Mutatjuk, hogy alakul a hétfői időjárás Hevesben. Hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható - írja a HungaroMet.
Milyen lesz a hétfői időjárás Hevesben?
Reggel:
Borongós, felhős idő lesz, esővel, záporokkal. A hőmérséklet 5–7 °C körül alakul.
Délután:
Továbbra is borongós, esős időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 9–11 °C között alakul.
Este:
A csapadék fokozódik, esőre és záporokra is készülhetünk. A hőmérséklet 7–9 °C-ra csökken.
A szél többfelé megerősödik, északnyugaton akár viharossá is fokozódhat.
Aktuális riasztások
A HungaroMet nem adott ki figyelmeztetést Heves vármegyére. Azonban a csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes fokozott figyelemmel kísérni az időjárás alakulását.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (6–9 óra)
|Délután (12–15 óra)
|Este (18–21 óra)
|Eger
|6 °C
|9 °C
|7 °C
|Gyöngyös
|5 °C
|9 °C
|7 °C
|Hatvan
|5 °C
|9 °C
|7 °C
|Heves
|5 °C
|9 °C
|7 °C
|Füzesabony
|6 °C
|9 °C
|7 °C
|Pétervására
|5 °C
|9 °C
|7 °C
|Bélapátfalva
|5 °C
|9 °C
|7 °C
Összegzés
Heves vármegyében borongós, esős hétfőre számíthatunk. A csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes esernyőt hozni, és felkészülni a hűvös napra. A hidegfront hatására a nappali hőmérséklet is jelentősen csökkenhet. A szél többfelé megerősödik, északnyugaton akár viharossá is fokozódhat. A csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes fokozott figyelemmel kísérni az időjárás alakulását.
