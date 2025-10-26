Szükség lesz az esernyőre Hevesben? Mutatjuk a hétfői időjárást

Mutatjuk, hogy alakul a hétfői időjárás Hevesben. Hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható - írja a HungaroMet.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Milyen lesz a hétfői időjárás Hevesben?

Reggel:

Borongós, felhős idő lesz, esővel, záporokkal. A hőmérséklet 5–7 °C körül alakul.

Délután:

Továbbra is borongós, esős időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 9–11 °C között alakul.

Este:

A csapadék fokozódik, esőre és záporokra is készülhetünk. A hőmérséklet 7–9 °C-ra csökken.

A szél többfelé megerősödik, északnyugaton akár viharossá is fokozódhat.

Aktuális riasztások

A HungaroMet nem adott ki figyelmeztetést Heves vármegyére. Azonban a csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes fokozott figyelemmel kísérni az időjárás alakulását.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (6–9 óra) Délután (12–15 óra) Este (18–21 óra) Eger 6 °C 9 °C 7 °C Gyöngyös 5 °C 9 °C 7 °C Hatvan 5 °C 9 °C 7 °C Heves 5 °C 9 °C 7 °C Füzesabony 6 °C 9 °C 7 °C Pétervására 5 °C 9 °C 7 °C Bélapátfalva 5 °C 9 °C 7 °C

Összegzés

Heves vármegyében borongós, esős hétfőre számíthatunk. A csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes esernyőt hozni, és felkészülni a hűvös napra. A hidegfront hatására a nappali hőmérséklet is jelentősen csökkenhet. A szél többfelé megerősödik, északnyugaton akár viharossá is fokozódhat. A csapadékos időjárás és a megerősödő szél miatt érdemes fokozott figyelemmel kísérni az időjárás alakulását.