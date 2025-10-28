Hevesben ritkán látni ilyet októberben – a meteorológus elárulta, milyen időre készüljünk

Ahogy az ősz beköszönt, a reggeli köd és a hűvös szellő lassan átveszi a nyár melegét. Az időjárás ilyenkor gyakran változékony, így érdemes felkészülni. Meg is kérdeztük állandó szakértőnket, Rázsi András egri meteorológust, mire készüljünk a héten, beköszönt-e a tél, mely némi jelét adta hétvégén Kékestetőn, vagy épp ellenkezőleg, melegszik az idő.

Káprázatos őszi színekbe öltözött a Bükk, s a héten élvezhetjük a színek mellett a napsütést is

Forrás: BorsOnline

– Meglepő lesz az időjárásunk. Kifejezetten tavaszias, kora őszi időre készülhetünk. Kedden még folytatódik a hétfői borongós, itt-ott csapadékos időjárás, de szerdától ez megváltozik. Határozott melegedés kezdődik, aznap 15 Celsius fok körüli maximumra, csütörtökön pedig még melegebbre, akár 20 Celsius fok körüli maximumra is számíthatunk – mondta.

A hétvégéig a jelen számítások szerint ez várható, a melegfrontokra érzékenyek így kalkuláljanak, tanácsolta.