Hevesben ritkán látni ilyet októberben – a meteorológus elárulta, milyen időre készüljünk
Bár már beköszöntött az ősz, a héten szokatlanul enyhe, tavaszias időjárásra számíthatunk. Rázsi András egri meteorológus szerint a hét közepétől jelentős melegedés várható, csütörtökön akár 20 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Ahogy az ősz beköszönt, a reggeli köd és a hűvös szellő lassan átveszi a nyár melegét. Az időjárás ilyenkor gyakran változékony, így érdemes felkészülni. Meg is kérdeztük állandó szakértőnket, Rázsi András egri meteorológust, mire készüljünk a héten, beköszönt-e a tél, mely némi jelét adta hétvégén Kékestetőn, vagy épp ellenkezőleg, melegszik az idő.
– Meglepő lesz az időjárásunk. Kifejezetten tavaszias, kora őszi időre készülhetünk. Kedden még folytatódik a hétfői borongós, itt-ott csapadékos időjárás, de szerdától ez megváltozik. Határozott melegedés kezdődik, aznap 15 Celsius fok körüli maximumra, csütörtökön pedig még melegebbre, akár 20 Celsius fok körüli maximumra is számíthatunk – mondta.
A hétvégéig a jelen számítások szerint ez várható, a melegfrontokra érzékenyek így kalkuláljanak, tanácsolta.
