október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Ilyet már rég nem láttunk! Országos lista élén Heves

Címkék#csapadék#hidegfront#időjárás

Ilyet már régen láttunk! Az ország szinte minden pontján esett az eső, a legtöbb csapadék Heves megyében hullott. A markáns hidegfront átvonulása nemcsak kiadós esőt, hanem erős, helyenként viharos szelet is hozott.

Heol.hu
Ilyet már rég nem láttunk! Országos lista élén Heves

Hihetetlen mennyiségű csapadék esett Hevesben

Fotó: Czímer Tamás / heol.hu

Csütörtökön markáns hidegfront érkezett Magyarországra, amely az ország nagy részén jelentős mennyiségű esőt hozott. A HungaroMet beszámolója szerint a legtöbb csapadék a Dunántúl északnyugati és nyugati területein hullott, ahol a napi csapadékösszeg területi átlagban is meghaladta a 30 millimétert.

Hidegfront vonult át Magyarországon, rég nem látott csapadékkal érkezett
Hidegfront vonult át Magyarországon, rég nem látott csapadékkal érkezett
Forrás:  HungaroMet

A hidegfront Hevesbe rengeteg csapadékot hozott

Az esőt erős, helyenként viharos szél kísérte, és a front mögött ma is sokfelé szeles maradt az idő. Több helyen előfordultak időszakosan viharos lökések, a szélre érzékeny, magasabban fekvő állomásokon, valamint a Balaton térségében pedig 80 kilométer/órát meghaladó széllökéseket is mértek. A legtöbb csapadék a mérések szerint a Kékestetőn esett, összesen 49.7 milliméter.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Kékestetőn 49.7 milliméter csapadék esett

A HungaroMet szerint ilyen, az egész országot érintő, kiadós eső rég nem fordult elő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu