Ilyet már rég nem láttunk! Országos lista élén Heves

Csütörtökön markáns hidegfront érkezett Magyarországra, amely az ország nagy részén jelentős mennyiségű esőt hozott. A HungaroMet beszámolója szerint a legtöbb csapadék a Dunántúl északnyugati és nyugati területein hullott, ahol a napi csapadékösszeg területi átlagban is meghaladta a 30 millimétert.

Hidegfront vonult át Magyarországon, rég nem látott csapadékkal érkezett

Forrás: HungaroMet

A hidegfront Hevesbe rengeteg csapadékot hozott

Az esőt erős, helyenként viharos szél kísérte, és a front mögött ma is sokfelé szeles maradt az idő. Több helyen előfordultak időszakosan viharos lökések, a szélre érzékeny, magasabban fekvő állomásokon, valamint a Balaton térségében pedig 80 kilométer/órát meghaladó széllökéseket is mértek. A legtöbb csapadék a mérések szerint a Kékestetőn esett, összesen 49.7 milliméter.

A Kékestetőn 49.7 milliméter csapadék esett

A HungaroMet szerint ilyen, az egész országot érintő, kiadós eső rég nem fordult elő.