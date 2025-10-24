3 órája
Ilyet már rég nem láttunk! Országos lista élén Heves
Ilyet már régen láttunk! Az ország szinte minden pontján esett az eső, a legtöbb csapadék Heves megyében hullott. A markáns hidegfront átvonulása nemcsak kiadós esőt, hanem erős, helyenként viharos szelet is hozott.
Hihetetlen mennyiségű csapadék esett Hevesben
Fotó: Czímer Tamás / heol.hu
Csütörtökön markáns hidegfront érkezett Magyarországra, amely az ország nagy részén jelentős mennyiségű esőt hozott. A HungaroMet beszámolója szerint a legtöbb csapadék a Dunántúl északnyugati és nyugati területein hullott, ahol a napi csapadékösszeg területi átlagban is meghaladta a 30 millimétert.
A hidegfront Hevesbe rengeteg csapadékot hozott
Az esőt erős, helyenként viharos szél kísérte, és a front mögött ma is sokfelé szeles maradt az idő. Több helyen előfordultak időszakosan viharos lökések, a szélre érzékeny, magasabban fekvő állomásokon, valamint a Balaton térségében pedig 80 kilométer/órát meghaladó széllökéseket is mértek. A legtöbb csapadék a mérések szerint a Kékestetőn esett, összesen 49.7 milliméter.
A HungaroMet szerint ilyen, az egész országot érintő, kiadós eső rég nem fordult elő.
