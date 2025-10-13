október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Nyugalom az ég alatt – vajon meddig tart majd a jóidő?

Címkék#felhő#csapadék#időjárás

Keddre látszólagos béke köszönt be Heves vármegyébe: nem várható drámai fordulat, de az égbolt változékony játéka és a hőmérséklet enyhe kilengései miatt érdemes lesz szemmel tartani az órákat. Mutatjuk milyen lesz a holnapi időjárás.

Heol.hu

Az ország egész területén viszonylag enyhe, őszi nap köszönt be kedden: a középhőmérséklet általában 15–22 °C körül alakul, helyenként délkeleten kissé melegebb is lehet. A felhőzet változékony, többnyire felhős vagy részben felhős nap várható. Csapadék jellemzően nem lesz, kivéve néhány elszórt zápor lehetőségét a délutáni időszakban, különösen a nyugati és északnyugati térségekben. A szél mérsékelt marad, időnként változó irányból élénkülhet. A holnapi időjárás nem tartogat vihart.

Vajon meddig tart a kellemes ősz? Mutatju, milyen lesz a holnapi időjárás 
Forrás: Blikk

Így alakul a holnapi időjárás

Reggel
A reggeli órákban mérsékelten felhős égbolt várható, néhány feloszló rétegfelhővel. A hőmérséklet lassan emelkedik, körülbelül 8–12 °C között alakulhat. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, főként északias vagy északnyugati irányból.

Délután
Napközben már több idő lesz napsütésre, de átmeneti felhősödések is előfordulhatnak. Várhatóan 18–22 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet – néhány járásban akár enyhén melegebb is lehet. A légmozgás átlagos lesz, néha élénk lökések – különösen a magasabb pontokat kedvelő térségeken – nem zárhatók ki. Csapadék továbbra sem várható, inkább a napsütés és felhők váltakozása jellemzi a délutánt.

Este
Estére a felhőzet ismét kissé felhősre vált, de nem várható sűrű felhőzet vagy tartós borultság. A hőmérséklet fokozatosan csökken, 10–14 °C köré. A szél gyengül, légmozgás érezhetően mérséklődik. Csapadék nem valószínű a késő esti órákban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aktuális riasztások

A met.hu hivatalos riasztási oldalán jelenleg nincs érvényes figyelmeztetés Heves vármegyére vonatkozóan.
Ez azt jelenti, hogy nincs előrejelezve olyan időjárási esemény – pl. intenzív csapadék, vihar vagy rendkívüli hőség – amelyhez kiemelt riasztási fokozat kapcsolódna.

Járások szerinti becsült hőmérsékletek

Alább bemutatjuk a megye különböző járásainak várható reggeli, délutáni és esti hőmérsékleteit:

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Eger92012
Gyöngyös82113
Hatvan81911
Heves71810
Pétervására72012
Füzesabony82011

Összegzés

Holnap Heves vármegyében nyugodtabb, kiegyensúlyozott időjárásra számíthatunk: reggeltől estig folyamatos felhő–napos periódusok váltják egymást, és tartós csapadék nem várható. A hőmérséklet mérsékelten kellemes lesz, inkább az őszi napos-idő hangulatát idézi. A nap folyamán már kellemes délután várható, este pedig enyhe lehűléssel zárul a nap. Összességében csendes, „pihentető” idő előtt állunk – ideális alkalom lehet egy séta vagy kert körüli tevékenység számára.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu