Nyugalom az ég alatt – vajon meddig tart majd a jóidő?
Keddre látszólagos béke köszönt be Heves vármegyébe: nem várható drámai fordulat, de az égbolt változékony játéka és a hőmérséklet enyhe kilengései miatt érdemes lesz szemmel tartani az órákat. Mutatjuk milyen lesz a holnapi időjárás.
Az ország egész területén viszonylag enyhe, őszi nap köszönt be kedden: a középhőmérséklet általában 15–22 °C körül alakul, helyenként délkeleten kissé melegebb is lehet. A felhőzet változékony, többnyire felhős vagy részben felhős nap várható. Csapadék jellemzően nem lesz, kivéve néhány elszórt zápor lehetőségét a délutáni időszakban, különösen a nyugati és északnyugati térségekben. A szél mérsékelt marad, időnként változó irányból élénkülhet. A holnapi időjárás nem tartogat vihart.
Így alakul a holnapi időjárás
Reggel
A reggeli órákban mérsékelten felhős égbolt várható, néhány feloszló rétegfelhővel. A hőmérséklet lassan emelkedik, körülbelül 8–12 °C között alakulhat. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, főként északias vagy északnyugati irányból.
Délután
Napközben már több idő lesz napsütésre, de átmeneti felhősödések is előfordulhatnak. Várhatóan 18–22 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet – néhány járásban akár enyhén melegebb is lehet. A légmozgás átlagos lesz, néha élénk lökések – különösen a magasabb pontokat kedvelő térségeken – nem zárhatók ki. Csapadék továbbra sem várható, inkább a napsütés és felhők váltakozása jellemzi a délutánt.
Este
Estére a felhőzet ismét kissé felhősre vált, de nem várható sűrű felhőzet vagy tartós borultság. A hőmérséklet fokozatosan csökken, 10–14 °C köré. A szél gyengül, légmozgás érezhetően mérséklődik. Csapadék nem valószínű a késő esti órákban.
Aktuális riasztások
A met.hu hivatalos riasztási oldalán jelenleg nincs érvényes figyelmeztetés Heves vármegyére vonatkozóan.
Ez azt jelenti, hogy nincs előrejelezve olyan időjárási esemény – pl. intenzív csapadék, vihar vagy rendkívüli hőség – amelyhez kiemelt riasztási fokozat kapcsolódna.
Járások szerinti becsült hőmérsékletek
Alább bemutatjuk a megye különböző járásainak várható reggeli, délutáni és esti hőmérsékleteit:
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|9
|20
|12
|Gyöngyös
|8
|21
|13
|Hatvan
|8
|19
|11
|Heves
|7
|18
|10
|Pétervására
|7
|20
|12
|Füzesabony
|8
|20
|11
Összegzés
Holnap Heves vármegyében nyugodtabb, kiegyensúlyozott időjárásra számíthatunk: reggeltől estig folyamatos felhő–napos periódusok váltják egymást, és tartós csapadék nem várható. A hőmérséklet mérsékelten kellemes lesz, inkább az őszi napos-idő hangulatát idézi. A nap folyamán már kellemes délután várható, este pedig enyhe lehűléssel zárul a nap. Összességében csendes, „pihentető” idő előtt állunk – ideális alkalom lehet egy séta vagy kert körüli tevékenység számára.
