Nyugalom az ég alatt – vajon meddig tart majd a jóidő?

Az ország egész területén viszonylag enyhe, őszi nap köszönt be kedden: a középhőmérséklet általában 15–22 °C körül alakul, helyenként délkeleten kissé melegebb is lehet. A felhőzet változékony, többnyire felhős vagy részben felhős nap várható. Csapadék jellemzően nem lesz, kivéve néhány elszórt zápor lehetőségét a délutáni időszakban, különösen a nyugati és északnyugati térségekben. A szél mérsékelt marad, időnként változó irányból élénkülhet. A holnapi időjárás nem tartogat vihart.

Vajon meddig tart a kellemes ősz? Mutatju, milyen lesz a holnapi időjárás

Így alakul a holnapi időjárás

Reggel

A reggeli órákban mérsékelten felhős égbolt várható, néhány feloszló rétegfelhővel. A hőmérséklet lassan emelkedik, körülbelül 8–12 °C között alakulhat. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, főként északias vagy északnyugati irányból.

Délután

Napközben már több idő lesz napsütésre, de átmeneti felhősödések is előfordulhatnak. Várhatóan 18–22 °C körül alakul a legmagasabb hőmérséklet – néhány járásban akár enyhén melegebb is lehet. A légmozgás átlagos lesz, néha élénk lökések – különösen a magasabb pontokat kedvelő térségeken – nem zárhatók ki. Csapadék továbbra sem várható, inkább a napsütés és felhők váltakozása jellemzi a délutánt.

Este

Estére a felhőzet ismét kissé felhősre vált, de nem várható sűrű felhőzet vagy tartós borultság. A hőmérséklet fokozatosan csökken, 10–14 °C köré. A szél gyengül, légmozgás érezhetően mérséklődik. Csapadék nem valószínű a késő esti órákban.

Aktuális riasztások

A met.hu hivatalos riasztási oldalán jelenleg nincs érvényes figyelmeztetés Heves vármegyére vonatkozóan.

Ez azt jelenti, hogy nincs előrejelezve olyan időjárási esemény – pl. intenzív csapadék, vihar vagy rendkívüli hőség – amelyhez kiemelt riasztási fokozat kapcsolódna.

Járások szerinti becsült hőmérsékletek

Alább bemutatjuk a megye különböző járásainak várható reggeli, délutáni és esti hőmérsékleteit:

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger 9 20 12 Gyöngyös 8 21 13 Hatvan 8 19 11 Heves 7 18 10 Pétervására 7 20 12 Füzesabony 8 20 11

Összegzés

Holnap Heves vármegyében nyugodtabb, kiegyensúlyozott időjárásra számíthatunk: reggeltől estig folyamatos felhő–napos periódusok váltják egymást, és tartós csapadék nem várható. A hőmérséklet mérsékelten kellemes lesz, inkább az őszi napos-idő hangulatát idézi. A nap folyamán már kellemes délután várható, este pedig enyhe lehűléssel zárul a nap. Összességében csendes, „pihentető” idő előtt állunk – ideális alkalom lehet egy séta vagy kert körüli tevékenység számára.